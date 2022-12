Fitch projeta crescimento do PIB do Brasil de 3,0% em 2022, e de 0,7% em 2023

Agência Estado

A Fitch projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avance 3,0% em 2022, desacelerando para uma alta de 0,7% no ano seguinte. O resultado do ano atual reflete um impulso "surpreendentemente forte" neste ano, apoiado pelos estágios finais da reabertura econômica pós-pandemia e de um mercado de trabalho também forte. O crescimento, porém, desacelera, diante do efeito retardado do aperto monetário "substancial" e da desaceleração global esperada.