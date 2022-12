Cooperativas gaúchas receberão até R$ 2 milhões para projetos de impacto social

As mais de 400 cooperativas espalhadas pelo Rio Grande do Sul poderão potencializar as ações positivas na área social com o Programa Fundo Social lançado pelo Sistema Ocergs. Com um orçamento disponível de R$ 2 milhões, a primeira edição da iniciativa recebeu inscrições de projetos voltados à educação, saúde, cultura, integração social, geração de renda e meio ambiente.

O processo de inscrições foi finalizado no dia 28 de novembro — 29 projetos foram inscritos. Agora, um corpo técnico da instituição analisará os projetos. Os escolhidos serão divulgados em janeiro de 2023. Serão aceitos até dez projetos de até R$ 200 mil — um projeto por cooperativa. No entanto, é possível haver um adicional para projetos de intercooperação. Segundo os organizadores, um dos requisitos é que o projeto esteja voltado ao desenvolvimento da comunidade em que a cooperativa está inserida ou ao Rio Grande do Sul, de modo geral.

Para o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, a iniciativa traz mais inovação e profissionalização para os projetos executados pelas cooperativas. “Nossa organização desenvolve um planejamento integrado para que as cooperativas cresçam com sustentabilidade econômica e social. A eficiência econômica se concretiza por meio dos resultados que apresentam e o Fundo Social vem para inovar e profissionalizar os projetos sociais que já são desenvolvidos pelas cooperativas há muito tempo”, reforça.

Já presente em muitas cooperativas gaúchas, o Fundo Social foi aprovado pelo Conselho Administrativo do Sescoop/RS, fazendo parte do Planejamento Estratégico da entidade. O programa prevê regras específicas para a contemplação dos projetos, além de critérios de seleção e de prestação de contas.