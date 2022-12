Segundo dia de greve dos aeronautas tem seis cancelamentos no Salgado Filho

No início da manhã desta terça-feira (20), houve seis cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. No segundo dia de greve dos aeronautas, até as 9h, foram afetadas três partidas e dois desembarques da Gol na cidade (saindo e chegando de São Paulo/Congonhas) e um pouso da Azul (Curitiba).

Por decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), determinando que fosse mantido o efetivo de 90% dos profissionais que exercem atividades no interior de uma aeronave (como o piloto, copiloto, comissário de bordo, mecânico de voo, navegador e radioperador de voo), a paralisação tem ocorrido diariamente, das 6h às 8h. Durante o período da greve, atrasos serão informados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A multa pelo descumprimento é de R$ 200 mil por dia.

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) reivindica que, além do aumento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o salário receba adicional de 5% para compensar perdas calculadas em 10% nos dois anos de pandemia. A categoria também exige respeito às escalas de folga dos tripulantes e jornadas de trabalho de mais de três horas em solo entre duas etapas de voo

Em nota, a Fraport Brasil, administradora do aeroporto de Porto Alegre, afirma que não tem gestão sobre a greve e nem sobre os procedimentos das companhias aéreas para remarcação de voos. A recomendação é que os passageiros que entrem em contato com suas companhias aéreas para confirmarem o status de seus voos.

Além do Salgado Filho, a categoria decidiu que a paralisação se estende para Congonhas e São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Brasília e Fortaleza.