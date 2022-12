Greve dos aeronautas não afeta o aeroporto Salgado Filho

Paralisação dos aeronautas, realizada das 6h às 8h desta segunda-feira (19), não afetou o fluxo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, no entanto, foram apontados atrasos nas decolagens. Informações da Agência Estado apontam 19 voos atrasados pelo Brasil por volta das 8h.

Após negativa de proposta da categoria, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que fosse mantido o efetivo de 90% profissionais que exercem atividades no interior de uma aeronave (como o piloto, copiloto, comissário de bordo, mecânico de voo, navegador e radioperador de voo) durante o período da greve e que os atrasos fossem informados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O TST determinou, ainda, que não serão tolerados descumprimentos da decisão judicial e, inclusive, advertiu sobre a possibilidade de responsabilização civil e criminal por atos praticados ao longo da greve. A multa pelo descumprimento é de R$ 200 mil por dia.

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) reivindica que, além do aumento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o salário receba adicional de 5% para compensar perdas calculadas em 10% nos dois anos de pandemia.

Os trabalhadores também exigem que as empresas respeitem as escalas de folga dos tripulantes e não programem jornadas de trabalho de mais de três horas em solo entre duas etapas de voo. As reivindicações são baseadas no alto valor das passagens aéreas e na melhora da situação financeira das empresas, de acordo com o SNA.

"Nossas reivindicações são bem básicas. Há um caráter financeiro, pois a categoria já não tem uma recomposição inflacionária nem qualquer tipo de ganho real há pelo menos três anos. E um caráter social, pois tentamos garantir minimamente que as empresas respeitem as folgas e os repousos dos tripulantes", afirma Henrique Hacklaender, diretor presidente do sindicato, em conteúdo publicado pela Agência Estado.

Em nota, a Fraport Brasil, administradora do aeroporto de Porto Alegre, afirma que não tem gestão sobre a greve e nem sobre os procedimentos das companhias aéreas para remarcação de voos. A recomendação é que os passageiros entrem em contato com suas companhias aéreas para confirmar o status de seus voos.