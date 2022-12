Ibovespa tem perda de 4,34% na semana

A semana que passou terminou com o mesmo tom negativo que tem prevalecido para a renda variável. Passada a primeira quinzena de dezembro, e faltando duas semanas para o encerramento do ano - com fluxo que tende a se enfraquecer nessa reta final de 2022 -, o Ibovespa acompanhou o passo dos mercados externos, com quase todas as principais bolsas, no exterior, em baixa na sexta-feira, como também no acumulado da semana e do mês. Dentre as maiores bolsas de fora, apenas Hong Kong, na Ásia, subiu (0,42%) e avança em dezembro (4,59%).

Na B3, o índice de referência cedeu 0,85%, aos 102.855,70 pontos, acumulando perda de 4,34% na semana e, até aqui, de 8,56% em dezembro - a caminho, por enquanto, de seu pior desempenho mensal desde o mergulho de 11,5% em junho, até agora o pior para o Ibovespa desde o ponto mais baixo da pandemia de covid-19, em março de 2020, quando cedeu 29,90%. Na semana, a queda de 4,34% sucede outro recuo, de 3,94%, após duas semanas de leves ganhos para o Ibovespa, respectivamente de 2,70% e 0,10%.

O nível de fechamento para o Ibovespa na sexta-feira foi o menor desde 1º de agosto, então aos 102.225,08 pontos. Oscilou entre mínima de 102.248,42 e máxima de 104.017,56, saindo de abertura aos 103.737,17 pontos. Em dia de vencimento de opções sobre ações, o giro foi a R$ 32,2 bilhões. No ano, o Ibovespa, que virou para o negativo na última terça-feira, cede agora 1,88%.

Entre as ações de maior liquidez, o desempenho ao final misto no setor de commodities (Petrobras ON 0,28%, PN 0,05%; Vale ON -1,71%) impôs-se, durante a sessão, ao majoritariamente positivo entre os grandes bancos, com destaque para prolongamento da recuperação em BB (ON 2,03%), para Santander (Unit 1,40%) e para Itaú (PN 1,11%). Na ponta do Ibovespa, destaque, além de BB (terceira maior alta do dia), para Cemig ( 2,91%) e Dexco ( 2,62%). Do lado oposto, Magazine Luiza (-8,85%), Americanas (-7,89%) e CVC (-7,58%).

Nos Estados Unidos, as leituras preliminares sobre o PMI industrial e de serviços em dezembro também ficaram abaixo de 50, indicando contração na margem, em ajuste mais forte do que antecipava o mercado - que já esperava leitura negativa para o mês, tanto para a indústria como para os serviços. Em Nova York, as perdas nos três índices de referência para ações ficaram entre 0,85% (Dow Jones) e 1,11% (S&P 500) na sessão, e entre 1,66% (Dow Jones) e 2,72% (Nasdaq) no acumulado da semana.

A correção em curso nas maiores bolsas dos Estados Unidos e da Europa reflete a percepção de que uma profecia, tantas vezes repetida, esteja a caminho de se concretizar em 2023: recessão global. A perda de dinamismo no ritmo de atividade mundial, o abre e fecha na China (por mais que as restrições à covid estejam se flexibilizando), a elevação dos juros ainda em curso em diversas economias e a resiliente inflação em países pouco acostumados a ela, como EUA e Reino Unido, associam-se à persistente guerra na Ucrânia e a incerteza sobre o rumo dos preços de energia.

Com o ambiente em Brasília também bastante fluido, ficaram em segundo plano desdobramentos positivos com relação ao cenário doméstico, após a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de que não há pressa, nem consenso, para a votação da mudança na Lei das Estatais aprovada esta semana na Câmara. Mesma falta de pressa e de consenso, vista também na Câmara esta semana, para outra questão pendente e que preocupa os investidores, pelo efeito sobre as contas públicas a partir de 2023: a PEC da Transição.

Ingressos de recursos no Brasil levaram para baixo a cotação do dólar ante o real na sexta-feira, com a moeda americana terminando o dia abaixo de R$ 5,30. O dólar à vista terminou a sexta-feira cotado em R$ 5,2941, queda de 0,41%. A alta semanal é a segunda consecutiva. No segmento futuro, o dólar para janeiro cedeu aos