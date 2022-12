CEEE Equatorial investe R$ 40 milhões em Plano de Verão para 2023

A CEEE Equatorial anunciou investimento de R$ 40 milhões em seu no Plano de Verão para 2023. As ações, que incluem melhorias na infraestrutura dos munícipios gaúchos, especialmente nos do Litoral Norte, buscam evitar interrupções no fornecimento de energia. O problema costuma ser mais comum nesta época do ano, quando o consumo das famílias aumenta, temporais e chuvas intensas são mais frequentes e a demanda por energia nas praias gaúchas triplica. As obras foram feitas nas linhas, subestações e nas redes. O grupo também promete reforço nas equipes de atendimento. Segundo o superintendente técnico da CEEE, Julio Hofer, a empresa tem priorizado ações de manutenção preventiva que evitam percalços no abastecimento. "Nossa ideia é diminuir o número de situações emergenciais, que demandam manutenção corretiva. Por isso estamos investindo em novas tecnologias nos cabeamentos", explicou. Uma dessas tecnologias é a rede compacta, que vem substituindo os convencionais "cabos nus", que não possuem isolamento. "Estamos trocando esse condutor pelo cabo moderno, que tem uma manta protetora, que suporta o contato com galhos e não interrompe a operação", apontou. A iniciativa visa proteger a fiação das intempéries como temporais, que, segundo ele, se intensificaram nos últimos anos, tornando-se quatro vezes mais comuns. Na capital gaúcha, onde o Plano Verão começou a ser estruturado desde o inverno, a empresa também realizou manejo vegetal em bairros mais arborizados, como São Geraldo, Cavalhada, Jardim Botânico, Vila Nova, Três Figueiras, Petrópolis, Moinhos de Vento, Cidade Baixa, Bela Vista, Montserrat e Auxiliadora. A iniciativa também aconteceu em outras localidades do Estado. "Quando um galho bate na rede, o sistema interrompe a operação para que não haja curto circuito. Então capacitamos nossas equipes em técnicas de manejo não invasivo para que possamos fazer a poda adequada das árvores", disse o diretor. A companhia também priorizou as inspeções presenciais de redes e estruturas, que serão feitas pelos fiscais de rede. "Temos a figura do fiscal de rede. Ele percorre toda a rede, anotando os postes que podem causar interrupção. Com esse levantamento, priorizamos as ações de acordo com a gravidade", relatou. Para situações emergenciais, o plano de verão prevê 70 equipes de plantão para restabelecer abastecimento, fazer novas ligações ou alguma inspeção necessária.

Melhorias no Litoral buscam evitar interrupções e agilizar restabelecimento de energia

No Litoral, em caso de interrupção de energia neste verão, a CEEE Equatorial traçou uma estratégia para dar mais agilidade ao restabelecimento, o Loop Automation (automação por meio de recomposição automática). Segundo o superintendente Julio Hofer, foram instalados 73 equipamentos religadores em Osório,Terra de Areia, Tramandaí, Mostardas, Pinhal e Santo Antônio da Patrulha. Na cidade de Mostardas, a CEEE Grupo Equatorial entregou uma obra que permite uma segunda fonte de suprimento à cidade. Desta forma, caso haja falta de energia por uma linha, a outra será acionada por manobra. Mas como a ideia é prevenir, houve aumento de potência instalada nas subestações Arroio do Sal, Capão Novo e Atlântida Sul, a partir da instalação de unidades móveis, o que possibilita mais energia para atender a demanda que cresce neste período. Também no Litoral, os investimentos em linhas de distribuição e automação superaram R$ 5 milhões, segundo informou o grupo, com com a construção de dois novos alimentadores na subestação Capão Novo, que trarão mais de 10 MW de potência ao atendimento de novas demandas das praias de Capão da Canoa. "São pontos estratégicos para que consigamos abastecer com tranquilidade o litoral e suportar a demanda", refletiu Hofer. Ele ressaltou também que foi necessário regularizar as redes clandestinas, a fim de evitar sobrecarga no sistema no verão. Foram realizadas 23 obras. Nas regiões praianas, é preciso ter cuidado redobrado com a corrosão de estruturas metálicas por conta da maresia. Assim, nos plano de verão, o grupo inspecionou mais de 300 conjuntos e revisou toda a parte elétrica das orlas. "Queremos que todos possam curtir o verão sem preocupações", ponderou.

Veja as dicas para economizar energia nos meses de calor