Novo presidente da Federasul é empossado para mandato de dois anos

Em uma cerimônia rápida e informal, realizada nesta sexta-feira (16), o novo presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, assinou seu termo de posse. O ato aconteceu no gabinete da presidência, e contou com a presença de seu antecessor no comando da entidade, Anderson Trautman Cardoso, que passa agora a fazer parte do Conselho Superior da Federação.

Costa foi eleito por aclamação em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no dia 30 de novembro. Seu mandato será de dois anos e ele comandará a entidade com uma diretoria renovada em 45% e composta por 30% de mulheres. A posse festiva ocorrerá no dia 7 de março.

O novo presidente já abriu o debate sobre os temas que serão prioritários da gestão. “Nossa ideia é aprimorar estratégias e uniformizar percepções para agir em bloco numa única direção”, anunciou.

Natural de Pelotas, Costa tem 51 anos e é engenheiro agrônomo e advogado. Foi vice-presidente de integração da Federasul por dois mandatos e presidiu o Sindicato Rural de Pedro Osório e a Associação Rural de Pelotas, tendo também coordenado o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Pelotas e a Aliança Pelotas.