Deságio médio dos seis lotes ofertados no leilão de transmissão fica em 38,2%

O leilão de transmissão realizado na manhã desta sexta-feira (16) na B3, em São Paulo, foi concluído, com a negociação dos seis lotes ofertados ao mercado no certame organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com um deságio médio de 38,2%, considerando os lances vencedores para cada um dos projetos.

Juntos, os lotes propiciarão aos empreendedores uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 373,367 milhões, abaixo da a RAP Máxima do total de lotes ofertados no certame é de aproximadamente R$ 604 milhões.

Foram vencedores os empreendedores que ofereceram as menores RAPs para construir e operar os empreendimentos.

A Taesa foi a grande vencedora do dia, levando os dois maiores lotes ofertados - de números 3 e 5. Ao sair vitoriosa dessas duas disputas, a empresa não fez lances pelos demais ativos, embora tenha se habilitado.

A EDP Energias do Brasil venceu a disputa pelo lote 2, a Cemig conquistou o lote 1 e a Usina Termelétrica (UTE) Norte Fluminense S.A, da francesa EDF, venceu o lote 4.

O Consórcio Olympus XIV, formado por Alupar Investimentos S.A. e Mercury Investiments Participações, ligado à Perfin, ganhou a disputa pelo lote 6.

No total, foram ofertados 710 quilômetros de linhas de transmissão e subestações com 3.650 MVA em capacidade de transformação, além da manutenção da prestação do serviço público de transmissão de 743 km de linhas de transmissão e 2,2 mil MW em subestações conversoras, localizados em nove Estados: alé do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia e São Paulo. Os investimentos são estimados em cerca de R$ 3,5 bilhões.