Porto Alegre perde duas posições no ranking de economias do Brasil

Em 2020, nove municípios brasileiros responderam por quase 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e por 15,3% da população brasileira: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Osasco, Porto Alegre e Guarulhos. Os dados fazem parte do levantamento divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Porto Alegre perdeu duas posições no ranking das maiores economias do Brasil. A Capital gaúcha aparece na oitava colocação, tendo sido ultrapassada por Curitiba (PR) e Osasco (SP) no relatório que acompanha a evolução do PIB dos municípios brasileiros no período de 2002 a 2020. O PIB porto-alegrense foi de R$ 76.074.563 bilhões relativo ao ano de 2020. Em 2020, a participação de Porto Alegre no PIB brasileiro foi de 1%.

Já os 82 municípios com maiores PIBs representavam, aproximadamente, 50% do PIB total e 35,8% da população do Brasil. Em 2002, apenas quatro municípios, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, somavam cerca de 1/4 da economia nacional. "Entre os 25 maiores municípios em valor de PIB, observamos uma redução de participação frente a 2002. Mesmo assim, vale destacar que o município de São Paulo, sozinho, representa quase 10% do PIB nacional, seguido pelo Rio de Janeiro que representa 4,4%", destacou o analista de Contas Regionais do IBGE, Luiz Antônio de Sá.

No Rio Grande do Sul, entre 2019 e 2020, Porto Alegre teve a perda mais expressiva de participação no PIB do Estado, recuando 0,9 ponto percentual. Destacam-se também os decréscimos de Gravataí (-0,3 p.p.), Rio Grande (-0,2 p.p.), Triunfo (-0,2 p.p.) e Canoas (-0,1 p.p.). Por outro lado, os maiores ganhos de participação ocorreram em Santa Cruz do Sul e Candiota, ambos com aumento de 0,2 p.p. de 2019 para 2020.

Quase um terço do PIB do Rio Grande do Sul em 2020 veio de seis municípios: Porto Alegre, com 16,2%; Caxias do Sul, com 5,5%; Canoas, com 3,9%; Gravataí, com 2,3%; Santa Cruz do Sul, com 2,2%, e Passo Fundo, com 2,1%. Na comparação com 2019, os quatro primeiros mantiveram-se na mesma posição, apesar das perdas de participação, e os dois últimos entraram no ranking, substituindo Rio Grande e São Leopoldo.

Em 2020, São Paulo concentrou 9,8% do PIB do País, queda de 0,5 ponto percentual frente a 2019. Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e São José dos Pinhais foram os municípios com maior perda de participação. Os cinco municípios que ganharam mais participação no PIB nacional foram Parauapebas, Canaã dos Carajás, Manaus, Saquarema e Itajaí. Dos 25 maiores PIBs municipais, 11 são capitais. Dos 14 restantes, 12 fazem parte da região Sudeste - nove paulistas, dois fluminenses e um mineiro.