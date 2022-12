Randon investe em empresa de soluções digitais DBServer

A Randon anuncia investimento na DBServer. Em aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a companhia está em processo de aquisição de 51% de participação na empresa de soluções digitais, potencializando ganhos comuns, integração entre times e foco de atuação em transformação tecnológica.

Com 29 anos de atuação, escritórios em Porto Alegre e São Paulo e relações com clientes globais, a DBServer trabalha com a concepção, construção e sustentação de soluções tecnológicas. Atua em segmentos como finanças, varejo, serviços, indústria e tecnologia, e presta serviços de consultoria, inovação, design, desenvolvimento e testes de software.

Para o vice-presidente e Chief Transformation Officer (CTO) das Empresas Randon, Daniel Martin Ely, “a soma das competências agregam ainda mais valor aos clientes na criação de soluções digitais, avançando na oferta de um ecossistema completo de serviços e tecnologias para a cadeia de logística e transportes e expandindo para outros segmentos, como varejo e setor financeiro".

Os atuais sócios da DBServer seguem na gestão, atuando no dia a dia do desenvolvimento dos projetos. "Há quase 15 anos atendemos as Empresas Randon com diversos projetos e serviços e temos um grande alinhamento de valores e propósitos. A partir de agora vamos contribuir para escalar e acelerar a operação de negócios digitais de toda a Companhia. Ao desenvolvermos novas soluções especializadas, levaremos a experiência acumulada com a inovação do digital para o ecossistema de logística, transportes e soluções financeiras", salienta o sócio-diretor Verner Heidrich.

Um dos diferenciais deste movimento é a sinergia entre as estratégias das duas companhias. As iniciativas de criação de soluções digitais já em curso pelas equipes próprias das Empresas Randon ganharão maior robustez e escala, enquanto a DBServer terá a sua atuação potencializada, mantendo o atendimento aos atuais clientes de diferentes setores da economia e ampliando a presença nos segmentos de transportes e logística.