Feira de cerâmica com mais de 34 expositores será realizada neste sábado na Capital

A Feira Casa Cerâmica, com mais de 34 expositores, será realizada neste sábado (17) na Casa de Cultura Mário Quintana de Porto Alegre. A feira nasceu da vontade de congregar ceramistas e artesãos num dos cartões postais da Capital.

O nome Casa Cerâmica faz uma dupla referência aos artigos voltados para decoração e utilitários e por se realizar na "casa" que já mora no coração dos gaúchos, que é a Casa de Cultura Mario Quintana. "Com a pandemia, vimos o quanto é importante qualificar nosso tempo em casa, com as pessoas que fazem parte das nossas vidas, tornando o ambiente ainda mais agradável, belo e funcional", explica Michelle Bloedow, uma das curadoras do evento. “A cerâmica ocupa esse espaço, do útil ao afetivo.”

A cerâmica é um material que agrega valores de sustentabilidade, afetividade e design. E para não ter dúvida na hora de escolher o presente de Natal, a feira Casa Cerâmica conta com o trabalho de 35 artistas e ateliês voltados à produção cerâmica e de vidro, que produzem peças de arte, decorativas e utilitárias com originalidade.

O que: Feira Casa Cerâmica - Edição de Natal

Atrações: 35 artistas e ateliês voltados à produção cerâmica e de vidro, que produz peças de arte, decorativas e utilitárias.

Quando: 17 de dezembro de 2022

Horário: das 10h às 19h

Onde: Travessa dos Cataventos, Casa de Cultura Mario Quintana