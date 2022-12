Cerca de 61 mil unidades do Cartão Cidadão expiram nesta quinta no RS

Cerca de 61 mil unidades do Cartão Cidadão estão disponíveis para retirada até hoje no Estado. A remessa que perde a validade pertence aos titulares que foram incluídos no Devolve ICMS em dezembro de 2021, e que completam 12 meses sem ter resgatado o benefício. As informações são da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

As pessoas que não retirarem o cartão dentro do prazo terão seu vínculo cancelado, mas poderão solicitar reingresso no programa a qualquer tempo. O dinheiro depositado neste primeiro ciclo de pagamentos, no entanto, não poderá mais ser sacado. Para solicitar a reinclusão, o beneficiário deve ligar para o telefone 0800 541 23 23.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebam o Auxílio Brasil ou nas quais o titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede estadual de Ensino Médio. No site do governo do Estado a população pode conferir se tem direito ao benefício, além da data de vencimento do cartão.

Os cartões que expiram hoje estão carregados com o valor de quatro depósitos da Parcela Fixa (R$ 100,00) e de duas rodadas de pagamento da Parcela Variável - paga aos beneficiários que incluíram CPF nas notas fiscais.

Para as famílias com dependentes no Ensino Médio, ainda foram depositados R$ 150 por mês ao longo deste período.