Levantamento destaca mais de 1 mil vagas em concursos no Rio Grande do Sul

Maria Amélia Vargas

O Jornal do Comércio apurou mais de 15 seleções públicas abertas no Estado. Os concursos somam 1.167 vagas para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com salários que chegam a R$ 21 mil. No interior do Estado, os municípios como André da Rocha, Estância Velha, São Borja e Guaporé estão com inscrições abertas no momento.