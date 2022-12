Fecoagro estima R$ 32 bilhões de faturamento para 2022

Embora fatores como estiagem, aumento dos casos de Covid-19 no mundo, guerra na Ucrânia e transição presidencial ainda preocupem o agronegócio gaúcho, o cooperativismo segue otimista para a safra 2022/2023. Em balanço divulgado na manhã desta terça-feira (13), o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (Fecoagro-RS), Paulo Pires, estima fechar o ano com R$ 32 bilhões de faturamento.

“Tomando como base os números registrados até outubro, a tendência é manter os mesmos patamares do ano passado. Soja e milho pesaram bastante nessa conta. Um dos fatos positivos foi o crescimento de 6,7% nas sobras. Então, a margem bruta cresceu 18% e a líquida 9%. Isso é explicado pelo aumento de custos, como o preço dos combustíveis”, afirmou Pires.

Na avaliação do dirigente, um dos empecilhos para o setor neste ano foi a falta de políticas públicas que amparassem a cadeia produtiva. Segundo ele, apesar de a entidade ter buscado interlocução com o governo federal desde o primeiro mês de 2021, assim que a seca começou a se apresentar, o setor não teve o auxílio requerido. “Pedimos muito uma prorrogação das dívidas para depois da safra e um posterior pacote para fazer com que a agricultura não parasse. Mas o que tivemos foi uma solução, dentro do possível, por atitudes individuais dos envolvidos, cooperativas e sistema financeiro”, relatou.

Mesmo com as perdas provocadas pelo fenômeno La Niña em outras culturas, o ano foi de supersafra de trigo. A colheita de 5 milhões de toneladas no período (sendo 65% da produção proveniente de cooperativas), sob o ponto de vista do presidente da entidade, mostra a efetividade da aposta na safra de inverno. Parte deste resultado deve-se ao Programa Duas Safras, lançado em abril deste ano, que salvou cerca de 100 mil hectares em 2022. O projeto conjunto da Farsul, Senar-RS, Embrapa, ABPA, Fecoagro/RS, Asgav e Federarroz.

A dificuldade, no entanto, está nas negociações. “A safra está colhida, os produtos nos armazéns, mas não temos clareza na comercialização. Tivemos preços atrativos, em alguns meses chegamos a R$ 115 pagos ao produtor e hoje estamos em R$ 84”. Para Pires, o grande garantidor desta comercialização é venda ao exterior, mas o número baixo de navios aportando em Rio Grande o preocupa: “Medo de perder esta janela de portos, porque temos até março para trabalhar a exportação”.

Em relação à soja, a má distribuição de chuvas não deve impactar significativamente na produção, embora o milho já apresente perdas no Noroeste gaúcho. A aposta para 2023 está em ações mais urgentes e efetivas em relação ao armazenamento de água por parte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado (Seapdr).