Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio em alta e queda em Xangai

Os mercados acionários da Ásia terminaram a terça-feira (13) sem sinal único. Entre as principais bolsas, Tóquio subiu, com ações de farmacêuticas e transportadoras marítimas apoiando os ganhos, mas em Xangai o quadro foi levemente negativo, com fabricantes de chips entre os papéis pressionados.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,40%, em 27.954,85 pontos. Havia expectativa pela decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na quarta-feira, com provável alta de juros nos EUA, e antes, nesta terça-feira, pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano. Entre papéis em foco, Takeda Pharmaceutical subiu 2,7% e Nippon Yusen, 2,2%.

Na China, a Bolsa de Xangai registrou baixa de 0,09%, a 3.176,33 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,56%, a 2.145,01 pontos. O mercado chinês se ajustava após ganhos recentes motivados pela perspectiva de reabertura econômica. Empresas de softwares e microchips pesaram no mercado, com Yonyou Network Technology em baixa de 3,0% e Jinko Solar, de 5.6%. Segundo relatos, Japão e Holanda podem se aliar aos EUA para restringir negócios no setor de chips com a China. Enquanto isso, Pequim recorreu à Organização Mundial de Comércio (OMC) para questionar o comportamento dos EUA nessa frente.

Para o economista-chefe da TS Lombard, Rory Green, o mercado acionário chinês pode entrar em uma fase de fuga do risco nas próximas semanas, conforme os controles contra a covid-19 são relaxados e os casos da doença dão um salto. Mais adiante, porém, pode haver um rali mais sustentável nesse mercado, acredita ele.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,68%, em 19.596,20 pontos. Fabricantes de chips e ações de tecnologia se saíram bem, com Hua Hong Semiconductor em alta de 17,4% e Semiconductor Manufacturing International, de 9,4%. Já ações de farmacêuticas estiveram sob pressão.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi terminou com baixa de 0,03% em Seul, em 2.372,40 pontos. O quadro portanto foi praticamente de estabilidade, após pregão volátil. Papéis ligados a games e de montadoras estiveram entre as baixas, enquanto empresas do setor de maquinário e de transporte marítimo se saíram bem. Havia também cautela antes do CPI dos EUA. No setor de games, Ncsoft caiu 8,0%, em meio a preocupações de que suas principais concorrentes globais lancem jogos em simultâneo, o que poderia prejudicar seus resultados no próximo ano. Em Taiwan, o índice Taiex teve queda de 0,61%, a 14.522,96 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,31%, em 7.203,30 pontos. Ações do setor financeiro avançaram, recuperando perdas recentes. Já mineradoras em geral exibiram baixas. Com informações da Dow Jones Newswires.