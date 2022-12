Bolsas da Europa fecham mistas, com Reino Unido e no aguardo de decisões de BCs

Os mercados acionários europeus fecharam sem direção única nesta segunda-feira (12), com investidores cautelosos para a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na próxima quinta-feira, e em dia de poucos drivers. Perspectivas para o ritmo da taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também orientaram os negócios da sessão desta segunda-feira.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,41%, a 7.445,97 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, fechou em queda de 0,41%, a 6.650,55 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,11%, a 24.303,68 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,37%, a 8.258,90 pontos. O índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em queda de 0,45%, a 14.306,63 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 aumentou 0,32%, a 5.770,36 pontos. As cotações são preliminares.

A High Frequency Economics destaca que o BCE está preparado para uma alta de 50 pontos-base (pb) à medida que a economia desacelera, destacando que a aceleração do aperto quantitativo (nome dado à redução de balanços de ativos de BCs) estabilizará os preços mais rapidamente do que os aumentos nas taxas. A alta de 50 pb é prevista pela ampla maioria dos economistas.

Mais cedo, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do Reino Unido divulgou que a produção industrial do país ficou estável em outubro, na comparação com setembro, enquanto analistas previam queda.

Segundo análise da CMC Markets, os dados do Reino Unido desta semana, que inclui relatório de estabilidade financeira do BoE e o índice de preços ao consumidor, apresentarão ao Banco da Inglaterra "um enorme problema" em termos do tamanho do aumento de juros desta semana. "Com a desaceleração da atividade econômica devido ao enfraquecimento da economia e alta inflação, o Banco terá que decidir entre um aumento de 0,5 ponto porcentual ou 0,25 ponto porcentual nas taxas."

Nos destaques entre as ações, está o London Stock Exchange Group (LSEG), que fechou em alta mais de 3% na Bolsa de Londres após a Microsoft anunciar, em comunicado, a compra de 4% de suas ações, assim como uma "parceria estratégica" entre as companhias.

Já os papéis da Zalando subiram mais de 5% em Frankfurt, após o conselho renomear o empresário David Schröder como diretor de Operações.