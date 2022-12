Futuros ministros de Lula defendem rever normas para destravar PPPs e concessões

Escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a Casa Civil, Rui Costa (PT) disse que o plano do futuro governo é acelerar concessões e parcerias com a iniciativa privada, sobretudo em áreas como o saneamento básico, a partir de mudanças nos normativos sobre o tema. "Estados brasileiros têm tido sucesso nessa modelagem de PPP [Parceria Público-Privada]. Será o nosso foco, buscando elevação no número de concessões e de PPPs", afirmou.

O novo marco legal do saneamento foi um gatilho para o desenvolvimento de parcerias com a iniciativa privada. Segundo Costa, o governo Lula vai "olhar com carinho" para a regulamentação aprovada. Para ele, o formato ficou "engessado". "Não vimos a explosão de investimentos em saneamento", declarou Costa. O futuro chefe da Casa Civil complementou que a ideia é "fazer ajustes" no marco.

A expectativa pela ampliação de parcerias já havia sido mencionada por Fernando Haddad dois dias antes de ter seu nome oficializado como ministro da Fazenda. O ex-prefeito de São Paulo se reuniu com representantes do Banco Mundial para discutir os investimentos da organização no Brasil, que hoje chegam a uma carteira de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 26 bilhões).

"A gente ficou bem impressionado porque PPP é uma coisa que vai acontecer muito no próximo governo. A gente pretende deslanchar uma política de PPP, sobretudo na área de infraestrutura. O Banco Mundial se colocou à disposição para continuar investindo", afirmou.

Haddad também sinalizou mudanças. "(Queremos mudar) alguns detalhes na legislação que têm freado as PPPs, dificultando aval do Tesouro Nacional e dificultando a participação da União em projetos de estados e municípios, sobretudo estados", disse.

O PT avalia a criação de mecanismos de garantia soberana para facilitar o ingresso da iniciativa privada em investimentos, sobretudo em infraestrutura. O instrumento permitiria à União, por meio de fundos ou de instituições como o BNDES, assumir parte dos riscos envolvidos nesses empreendimentos, em geral de prazo mais longo e sujeitos a incertezas que podem reduzir o apetite dos investidores.

No atual governo, a expectativa é de continuidade dos processos sendo trabalhados.