Governador do RS diz que últimos quatro anos foram pautados por problemas de gestões anteriores

Convidado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide-RS), o governador Ranolfo Vieira Júnior fez um balanço dos últimos quatro anos para o Estado no Fórum de Competitividade do Rio Grande do Sul, realizado no Hilton Porto Alegre, nesta sexta-feira (9). Na sua avaliação, o período foi pautado pela resolução de desafios herdados de gestões anteriores.

Entre os principais problemas, o chefe do Executivo gaúcho citou 57 meses de atrasos e parcelamentos nos salários, fornecedores em atraso, dívida com a união suspensa, mais de R$ 1 bilhão em dívidas na saúde, alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) majoradas desde 2016 e falta de capacidade de investimento público.

Jornal do Comércio trouxe em publicação recente", disse ele, referindo-se aos R$ 62 bilhões levantados pelo caderno Anuário de Investimentos “Passamos por um longo período praticamente sem aportes públicos e privados, principalmente com desequilíbrio fiscal. Então, essas reformas estruturantes, privatizações e concessões, foram fundamentais para que estivéssemos vivendo este novo momento que otrouxe em publicação recente", disse ele,

Do total de R$ 6,5 bilhões públicos injetados na economia local, o governador destacou: R$ 2,18 bilhões foram em Logística e Pavimentação; R$ 1,27 bilhões, em Educação; R$ 990 milhões, em Segurança e Justiça; R$ 542 milhões, em Saúde; e mais R$ 1,5 bilhões aplicados em outras 13 áreas. Em relação às ações realizadas na busca da estabilização financeira do RS, ressaltou também as reformas administrativa, da Previdência e Tributária, além da redução de impostos, da adesão ao regime de recuperação fiscal, das privatizações e concessões e da previsão do teto de gastos de 2022 a 2031.

Dentro do tema do evento, Vieira Júnior destacou o Programa RS Seguro como um dos fatores fundamentais para manter o Estado competitivo. Com foco territorial, o projeto atua em áreas com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica e preservou mais de 2 mil vidas entre 2018 e 2021.

Opinião compartilhada pelos componentes da mesa-redonda que seguiu o debate do assunto após a apresentação do governador. A analista de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), Carla Marinho, afirmou que “acertadamente, o governador cita a questão da segurança quando se trata de competitividade". "Quando tratamos do tema no meio empresarial, às vezes, fogem essas questões transversais que são fundamentais ao progresso. Poucos empresários conseguirão avançar nos seus negócios se não tiver inserido em um ambiente que funcione por completo."

Segundo o presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez, a entidade vem buscando, nos últimos anos, “fazer a interlocução do setor público e privado em prol de discussões sobre competitividade, tentando melhorar o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul, o desenvolvimento econômico e social, mostrar o protagonismo que tínhamos perdido nos últimos anos e que estamos retomando no cenário nacional”.

Sobre a ponte entre as duas esferas, o empresário e conselheiro do Conselho Estadual de Desburocratização (CEDE), Daniel Santoro, destacou sua expertise como agente que transita pelos dois mundos. “Seja no Executivo ou no privado, temos que lembrar também da importância do terceiro setor para o desenvolvimento do coletivo.”