Dólar sobe com anúncio de ministros no radar e ajustes ante moedas emergentes

O dólar à vista opera em alta na manhã desta sexta-feira (9), ajustando-se a ganhos de algumas moedas emergentes, como peso mexicano, lira turca e Ran sul africano, e com o anúncio de ministros do futuro governo no radar. Lá fora, o dólar está misto e recua ante pares principais com investidores na expectativas por indicadores de inflação norte-americanos, às vésperas de decisões de juros nos EUA e Europa na próxima semana.

O IPCA de novembro subiu 0,41%, ficando no piso das expectativas do mercado e abaixo da alta de 0,59% em outubro, ajudando a aliviar a curva de juros. O IPCA acumula alta de 5,13% no ano, de acordo com o IBGE. O resultado acumulado em 12 meses foi de 5,9% até novembro, ante taxa de 6,47% até outubro e abaixo das projeções dos analistas, que iam de 5,94% a 6,4%, com mediana de 6,04%.

A liquidez é fraca e os investidores operam na expectativa pela coletiva de imprensa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para anunciar nomes de ministros (10h15).

O Estadão/Broadcast apurou que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad comandará a Fazenda; o governador da Bahia, Rui Costa, irá para a Casa Civil; José Múcio Monteiro ficará à frente da Defesa; o senador eleito Flávio Dino será ministro da Justiça e o embaixador Mauro Vieira é o novo chanceler.

Lula decidiu antecipar em alguns dias o anúncio dos ministros para solucionar impasses com a Câmara, com as Forças Armadas - tanto que também devem ser anunciados os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica - e, ainda, para acalmar o mercado. Em conversas reservadas, o presidente eleito afirmou que precisa pôr em campo articuladores políticos para negociar a última etapa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Aprovado em dois turnos no Senado na quarta-feira, o texto ainda deve passar pelo crivo da Câmara. Deputados dizem que tentarão desidratar mais a PEC.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,35% na primeira prévia de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). No primeiro decêndio de novembro, o índice havia apresentado deflação de 0,60%.

O índice de preços ao consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,48% na primeira quadrissemana de dezembro, acelerando levemente ante a alta de 0,47% observada no fechamento de novembro, segundo dados publicados nesta sexta pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Nos EUA são esperados o PPI de novembro (10h30) e o Índice de Sentimento do Consumidor para o país da Universidade de Michigan, além das expectativas de inflação para um e cinco anos (12h).

Às 9h37 desta sexta-feira, o dólar à vista subia 0,63%, aos R$ 5,2492. O dólar janeiro 2023 ganhava 0,29%, aos R$ 5,270.