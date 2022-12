Ecossistema de inovação da Serra Gaúcha será mapeado

Com o objetivo de potencializar a conexão entre pessoas e instituições para trocas de experiências e conhecimentos, parcerias e negócios, a Conexo elaborou a primeira edição do Mapeamento do Ecossistema de Inovação da Serra Gaúcha. O levantamento de informações, consolidado em um documento que foi apresentado para a imprensa da região nesta quarta-feira (7), identifica e destaca os atores responsáveis pelo desenvolvimento de projetos inovadores. “É uma ferramenta viva, que chega para apoiar e aprimorar o ambiente de cocriação e colaboração construído diariamente”, resume o head da Conexo, Leo Vitor Redondo.

Alguns números identificados pelo time da Conexo com apoio de parceiros, traduzem a consolidação do ecossistema regional, em sete categorias de referência. O levantamento mapeou a atuação de 50 startups da região serrana que desenvolvem projetos para clientes locais e globais. O documento registra ainda a presença de 24 espaços de trabalho colaborativo, que favorecem o networking e a atuação com inovação, localizados nas cidades da Serra Gaúcha e a realização de 18 eventos que promovem uma cultura inovadora, com atuação de quatro instituições de ensino que se destacam em iniciativas inovativas no ecossistema e seis agentes de inovação – como institutos, associações e colegiados. As cidades da Serra já contam com três leis de incentivo à inovação, e a curadoria destaca, ao menos, nove cases de inovação em empresas tradicionais da região.

“Buscamos referências em outros trabalhos de mapeamento já realizados por ecossistemas do Brasil e de outros países. Unimos as experiências e interações que já construímos ao longo dos nossos mais de dois anos de atuação da Conexo em Caxias do Sul, buscando de forma ativa as informações necessárias para a consolidação desse documento, juntamente com alguns parceiros e com os próprios atores mapeados”, explica Leo Vitor Redondo.

“Como em uma lógica de MVP (da sigla em inglês para Mínimo Produto Viável) de inovação, esta é uma primeira versão. Temos consciência de que a cartografia e os números de atores e iniciativas do ecossistema podem aumentar bastante com a indicação e engajamento de novos dados, para enriquecer e facilitar cada vez mais conexões, parcerias e desenvolvimento de novos negócios”, complementa.

O Mapeamento do Ecossistema de Inovação da Serra Gaúcha será apresentado para toda a comunidade regional, em evento nesta sexta-feira (9), no Docca Music Garden, a partir das 17h30min, em parceria com o SebraeX. Após, ficará disponível nas páginas e redes sociais da Conexo na internet para consulta.