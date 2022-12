Jornal do Comércio recebe Prêmio Destaque do Ano do Sindienergia-RS

Celebrando o potencial de crescimento do mercado de energia renovável no Estado, o Sindicato de Energia do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), que comemora este ano uma década de atividades, promoveu na noite de quarta-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, um jantar comemorativo para a outorga do Prêmio Destaques Renováveis e lançamento do Observatório do Sindienergia-RS. Na ocasião, o Jornal do Comércio recebeu a distinção como empresa parceira da entidade, e o repórter de Economia do veículo, Jefferson Klein, o Prêmio Destaques do Ano no setor de Energias Renováveis.

O troféu ao JC foi entregue ao seu diretor de operações, Giovanni Jarros Tumelero, que na ocasião esteve acompanhado de Stefania Jarros Tumelero, diretora de projetos do JC, e de Rosi Zomer, gerente comercial da empresa.

Ao todo foram premiados 35 integrantes da cadeia da energia renovável no Estado, com homenagem especial para Irineu Boff, da Enerplan, como o Destaque Renovável. O anfitrião da noite foi o presidente do Sindicato, Guilherme Sari, ao lado de demais membros da diretoria.

O Sindienergia-RS representa a cadeia econômica formada pela categoria industrial da geração de energia elétrica por fontes renováveis, bem como das empresas que integram a cadeia geradora, transmissora, armazenadora e comercializadora no Estado. A atuação da entidade envolve energia eólica, solar, hídrica, bioenergias, maremotriz, híbridas, geotérmica e hidrogênio verde.

Hoje, a entidade conta com 63 empresas associadas. "Nossa ideia é realizarmos cada vez mais ações, não somente para valorizar os associados, mas para trazê-los para perto da gestão", ressaltou a diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindicato, Daniela Cardeal.