FGTAS/Sine tem mais de 6,5 mil vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

A agências FGTAS/Sine oferecem 6.530 vagas de emprego no RS. Desse total, 5.529 são efetivas e 1.011, temporárias. Do total das oportunidades permanentes abertas, 72% não exigem experiência e 24,36% também não exigem escolaridade. As remunerações das oportunidades, 34,56%, de 2 a 3 salários mínimos e 31,52% varia de 1,5 a 2 salários mínimos. Erechim, Caxias do Sul, Garibaldi e Montenegro somam o maior número de cadastros.

Na capital e Região Metropolitana, há 1.949 vagas disponíveis. As funções com as maiores quantidades de vagas abertas são: operador de telemarketing receptivo (250), alimentador de linha de produção (202), atendente de lojas e mercados (138), motorista de caminhão (179) e armazenista (79). Das vagas abertas, 63,37% não exigem experiência e 33% exigem Ensino Médio Completo. O setor econômico com mais oportunidades abertas é de serviço 47,88 e 31,14% é o salário, de 2 a 3 salários mínimos.

Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, nas agências ou por meio do aplicativo Sine Fácil.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS:

• Erechim (369)

• Caxias do Sul (295)

• Sapucaia do Sul (224)

• Garibaldi (207)

• Montenegro (199)

As ocupações com os maiores números de vagas abertas:

• alimentador de linha de produção (754)

• atendente de lojas e mercados (276)

• operador de telemarketing receptivo (250)

• vendedor de comércio varejista (226)

• operador de caixa (219)