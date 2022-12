Gabinete de Inovação convoca empresas e startups em Porto Alegre

A prefeitura, por meio do Gabinete de Inovação, lança a chamada temática Cidades Inteligentes - Porto Alegre. O evento acontece nesta sexta-feira (9), às 17h, no Instituto Caldeira. Também são executores da chamada o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS).

A chamada está vinculada ao Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, que propõe disponibilizar recursos financeiros e econômicos, de caráter não reembolsável, para apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras que atendam aos desafios da cidade. Podem participar empresas do setor industrial ou startups de tecnologia.

O secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva, diz que soluções inovadoras são aquelas que levam ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, serviços e processos de demandas da cidade. “As soluções propostas devem impactar positivamente o setor industrial, econômico e social da nossa cidade”, explica.

A proposta tem como apoiadores o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS); o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS); a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs); o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI-RS); a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs) e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do RS (SICT).