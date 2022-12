Nova diretoria do Sebrae-RS toma posse em janeiro

O atual presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS para a gestão 2023-2026. Ele substitui Gilberto Petry, que ocupava o cargo desde 2019. O pleito ocorreu durante reunião extraordinária do CDE realizada na sede da organização, em Porto Alegre, na última segunda-feira. A cerimônia de posse da diretoria executiva da organização está prevista para ser ealizada em janeiro.

A diretoria executiva que estará à frente da organização no próximo quadriênio é composta pelos reeleitos André Vanoni de Godoy (diretor-superintendente), Ayrton Pinto Ramos (diretor técnico) e Marco Aurélio Paradeda (diretor de administração e finanças).

O Conselho Fiscal é composto pelos Titulares: Fábio Avancini Rodrigues (FARSUL), Gilberto Brocco (Fiergs) e Kalil Sehbe Neto (Badesul). E, suplentes: Daniel Felipe Scherer (Banco do Brasil), Werner Kohler (Banrisul) e Adilson Chistovam (Caixa Econômica Federal).

Luiz Carlos Bohn é natural de São Sebastião do Caí, tem 76 anos e, além de presidente da Fecomércio-RS, também é 2º vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e coordenador das Câmaras Brasileiras do Comércio. Bacharel em Ciências Contábeis, é proprietário da L.C Bohn Participações Ltda.