Petrobras reduz preços de venda de GLP a distribuidoras a partir de amanhã

Agência Estado

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (7), a redução do preço médio de venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras de R$ 3,5837 por quilo para R$ 3,2337 por quilo. Assim, o preço médio botijão de 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha, cai R$ 4,55, para R$ 42,04. As alterações valem a partir de amanhã (8).