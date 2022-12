Camila Farani participa Porto Alegre de evento da Procergs

Eleita Women in Tech Latam Awards 2022, na categoria Best Ally — Aliada das Mulheres na Tecnologia – da premiação internacional Women in Tech, e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea, Camila Farani desembarca na capital gaúcha na próxima quinta-feira para participar do “Conversas Digitais”, evento comemorativo aos 50 anos da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.

Com o tema “Você está preparado para uma transformação cultural por meio do digital?", a empresária encerra o ciclo de palestras que será realizado, pela primeira vez de forma presencial, no dia 8 de dezembro, no teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. “O mundo figital (físico + digital) é um das respostas para atendermos as demandas do novo consumidor. Estamos falando cada vez mais de metaverso, blockchain, Inteligência Artificial e NFTs, mas precisamos entender que a transformação cultural antecede à tecnológica. Precisamos preparar as pessoas e as empresas para esse novo mundo de oportunidades, de forma que possam criar experiências cada vez mais imersivas e diferenciadas para os seus clientes”, destaca Camila.

A proposta do evento é abrir espaço de diálogo sobre serviços públicos digitais e a ressignificação da experiência entre o Estado e o cidadão e, neste ano, o mote central da agenda é o impacto de um Estado Digital na Sociedade.