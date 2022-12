Produção de veículos sobe 4,9% em novembro ante novembro de 2021, diz Anfavea

A produção de veículos subiu 4,9% no mês passado se comparada a novembro de 2021, chegando a 215,796 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Frente a outubro, novembro mostrou alta de 4,7%, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 7, pela Anfavea, associação que representa as montadoras.

Desde o primeiro dia do ano, o crescimento da produção subiu 6,9%, com 2,178 milhões de veículos produzidos entre janeiro e novembro.

As vendas de veículos, por outro lado, recuaram 1,3% no período - no total 1,887 milhão de veículos foram vendidos nos onze meses.

Na comparação entre novembro de 2022 e o mesmo mês de 2021, porém, as vendas de veículos subiram 17,9%. Em relação a outubro, houve elevação de 12,8% nas vendas no mês passado, com 204,011 mil veículos licenciados.

As exportações subiram 1,6% entre outubro e novembro. No total, 43,437 mil veículos foram embarcados no mês passado, 55,0% a mais do que em novembro de 2021. Nos 11 primeiros meses do ano, as montadoras exportaram 449,705 mil veículos, o que corresponde a um crescimento de 34,3%.

O levantamento da Anfavea mostra ainda que as montadoras abriram 175 vagas de trabalho em novembro, encerrando o mês com 104.523 pessoas empregadas.