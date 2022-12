Cesta básica de Porto Alegre sobe em novembro e é segunda mais cara do País

A cesta básica de Porto Alegre terminou novembro com alta de 1,65%. O valor ficou em R$ 781,52, segundo maior entre as 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

No ano, o conjunto de 13 alimentos acumula aumento de 14,44% e em 12 meses, de 14,04%, na Capital. Em outubro, os porto-alegrenses pagaram pela cesta mais cara . Agora os paulistanos assumem o maior custo.

Os cinco alimentos que mais subiram, entre os 13 produtos da cesta, foram tomate (15,40%), batata (11,92%), banana (0,68%), pão (0,62%) e carne (0,19%), proteína que tem maior peso nos gastos pelo perfil da dieta dos gaúchos.

A batata acumula 70,3% de elevação desde janeiro, com a maior variação de 2022, e 35,2% em 12 meses. Em outubro, o tubérculo foi o vilão entre os 13 componentes. Banana já teve alta média de 47% em 11 meses e de 65% em 12 meses. O tomate registra a maior alta justamente em novembro.

Já oito itens ficaram mais baratos: leite (-6,70%), feijão (-1,98%), café (-1,86%), óleo de soja (-1,64%), açúcar (-1,33%), manteiga (-0,34%), farinha de trigo (-0,27%) e arroz (-0,22%). Óleo, leite e grãos como arroz foram vilões de altas até o primeiro semestre e em 2021 e agora mantêm nível bem abaixo da inflação de correção. O feijão tem queda de 14% no ano.

Doze das 17 capitais pesquisadas tiveram elevação na cesta de alimentos. As mais expressivas ocorreram em Belo Horizonte (4,68%), Florianópolis (2,96%), São Paulo (2,69%) e Goiânia (2,03%).

São Paulo tem o maior valor, de R$ 782,68. Em Florianópolis, terceira mais cara, a cesta custa R$ 776,14, e, no Rio de Janeiro, sai por R$ 749,25.

O Dieese apontou que é preciso trabalhar 141 horas e 52 minutos para pagar a cesta, com base no salário mínimo. Quem ganha o piso gastou 69,71% do valor atual de R$ 1.212,00.

Para dar conta das despesas de uma família com quatro pessoas, considerando demandas de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o mínimo deveria ter sido no mês passado de R$ 6.575,30 ou 5,43 vezes o valor atual do piso.