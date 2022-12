Documentário e livro contam os 50 anos do Prêmio Exportação RS

Em comemoração ao seu cinquentenário, o Conselho do Prêmio Exportação RS lança livro e documentário para registrar a trajetória da distinção que reconhece o bom desempenho de empresas gaúchas. As obras foram apresentadas durante cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (6), no Centro Histórico Cultural Santa Casa, em Porto Alegre.

Para o CEO da premiação, Edmilson Milan, além de homenagear as mais de 700 companhias já agraciadas, os registros também servem para inspirar novas organizações a fortalecerem seus negócios por meio da exportação. “Cada vez que a gente destaca o Prêmio Exportação, mais e mais chamamos empresas que pensam em iniciar na atividade exportadora, que é tão complexa. Nós mostramos que o caminho é bom para o crescimento do porte das companhias”, afirma o gestor.

O documentário produzido pela Bactéria Filmes teve imagens captadas no Cais do Porto e levou seis meses para ser concluído. A partir de depoimentos de líderes importantes no mercado gaúcho, o registro audiovisual trata da cultura das exportações no cenário econômico do Rio Grande do Sul pelo ponto de vista destes desbravadores. De acordo com Mastrângela Teixeira, gerente executiva da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS), o documentário estará disponível em plataformas digitais e também deve ser distribuído a outros veículos e até para participar de festivais.

Complementando o filme, o livro "50 Fatos e Memorias sobre o Setor Exportador Gaúcho", editado pela Agência República, traça uma linha do tempos das exportações no Estado. “Queríamos ir além da cronologia da condecoração e do crescimento da sua relevância ao longo dos anos. Assim, as 300 unidades impressas trazem um apanhado destas cinco décadas das exportações gaúchas e seus reflexos na economia”, detalha Mastrângela.

A honraria distingue empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. Em 2022, foram reconhecidas 68 empresas com sede no RS, que se destacaram por seus resultados de exportações em diferentes segmentos de mercado.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Fecomércio, Federasul, Fiergs, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Hub Transforma RS e Ufrgs.