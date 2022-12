Hospital Moinhos de Vento inaugura nova sede da Faculdade nesta quarta-feira

A nova sede da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento será inaugurada nesta quarta-feira (7), no Shopping Total, em Porto Alegre. Com o dobro da área do prédio atual, a instituição abre suas portas para a imprensa conhecer o local a partir das 9h30min.

As novas instalações da Faculdade contam com o que há de mais moderno e investimentos superiores a R$ 15 milhões. A superintendente Assistencial e de Educação do Hospital Moinhos de Vento, Vania Röhsig, e a gerente do Instituto de Educação e Qualificação Profissional, Rubia Natasha Maestri, estarão no novo prédio à disposição dos profissionais de imprensa.

A inauguração acontece no momento em que o curso de graduação em Enfermagem foi reconhecido com nota 5 pelo Ministério da Educação (MEC) e a instituição também foi recredenciada com a avaliação máxima. O evento social será às 19h de quarta-feira (7) e a imprensa também está convidada para acompanhar.