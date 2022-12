Ibovespa inicia semana em baixa de 2,25%

Alternando ganhos e perdas nas últimas quatro sessões, o Ibovespa voltou a ceder terreno neste começo de semana, com volume financeiro muito enfraquecido, à tarde, pelo jogo decisivo entre Brasil e Coreia do Sul, às 16h. A acentuação do sinal negativo em Nova York na etapa complementar foi acompanhada por piora do Ibovespa, que fechou a sessão em baixa de 2,25%, aos 109.401,41 pontos, entre mínima de 109.270,18, do fim da tarde, e máxima de 112.149,58 pontos. No mês, com apenas três sessões, o índice da B3 cai 2,74%, limitando o avanço do ano a 4,37%. O giro financeiro foi de apenas R$ 22,2 bilhões.

Na B3, Petrobras, que resistia mais cedo ao sinal negativo do petróleo, alinhou-se ao longo da tarde ao dia ruim para a commodity, que cedeu mais de 3% na sessão, tanto no Brent como no WTI, em sessão marcada pelo início do teto do preço do petróleo russo. No fechamento, Petrobras ON e PN mostravam, respectivamente, baixas de 1,35% e 1,12%, enquanto Vale ON também mudou de sinal e caiu levemente (-0,10%), uma das poucas blue chips que, mais cedo, conseguia se descolar da sessão negativa, amparada então por avanço de 2,45% no minério em Dalian (China), a US$ 114,29 por tonelada, com novas flexibilizações das medidas contra a covid no país asiático.

O Ibovespa também sentiu o efeito de perdas em torno ou acima de 2% na sessão para as ações de grandes bancos, chegando a 3,71% para Bradesco PN. Na ponta perdedora da carteira do índice, destaque para Positivo (-11,50%), Qualicorp (-9,74%), Totvs(-8,01%) e Renner (-7,80%). Do lado oposto, um grupo restrito de ações, com destaque para as de exportadoras como Klabin ( 2,22%) e Suzano ( 2,20%), em dia de apreciação de 1,30% para o dólar frente ao real, a R$ 5,2829 no fechamento.

No Brasil, começa hoje e termina amanhã a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que definirá a taxa de juros (Selic) para os próximos 45 dias. O Copom deve manter a taxa Selic estável em 13,75% e o tom hawkish no comunicado, avalia o Goldman Sachs. O banco espera que o colegiado reitere a "postura vigilante" e que não hesitará em retomar o ciclo de aperto caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O dólar encerrou a sessão de ontem em alta firme e voltou a se aproximar do nível de R$ 5,30, em dia marcado por forte aversão ao risco e amplo fortalecimento da moeda americana no exterior. No exterior, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar frente a seis divisas fortes, em especial euro e iene - operou em alta ao longo do dia e não apenas superou os 105,0 pontos à tarde como tocou máxima aos 105,399 pontos. A moeda americana também ganhou terreno frente a divisas emergentes e de exportadores de commodities.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou em 13,985% regular e 14,00% a estendida, de 13,826% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2025 encerrou em 13,09% (regular) e 13,13% (estendida), de 12,90% no ajuste anterior. A do DI para janeiro de 2027 subiu de 12,49% para 12,72% (regular) e 12,755% (estendida).