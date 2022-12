Concurso Público da Receita Federal tem salários de até R$ 21 mil

Foi publicado, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5), o edital que trata da abertura do Concurso Público para provimento de 699 vagas da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil. São 230 vagas de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e 469 vagas de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB).

O concurso será realizado em duas etapas. A primeira etapa constará de: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório. A segunda etapa constará de: curso de formação profissional, de caráter eliminatório.

neste link As inscrições para o concurso público estarão abertas do dia 12 de dezembro de 2022 até o dia 19 de janeiro de 2023. As provas para AFRFB e ATRFB ocorrerão no mesmo dia, em 19 de março de 2023. O edital do concurso pode ser acessado

Os salários variam entre R$ 11.684,39 (para Analista-Tributário) e R$ 21.029,09 (para Auditor-Fiscal).