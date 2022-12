Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura apresenta plano de saneamento estadual

Projeto que vem sendo gestado ao longo de quase duas décadas, o Plano Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul (Planesan) foi apresentado na manhã desta segunda-feira (5), em audiência pública realizada no auditório do Centro Administrativo do Rio Grande do Sul. O documento mostra o cenário atual de questões sanitárias do Estado e traz à luz informações importantes para a condução de políticas públicas de aperfeiçoamento do abastecimento de água potável, esgotamento, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e da administração de resíduos sólidos domiciliares.

Na abertura da sessão, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, explicou que o documento fundamentado no Marco Regulatório do Saneamento Básico (de 2020) expõe informações e diretrizes normativas para auxiliar municípios (a quem competem estes serviços públicos) na concretização destas ações. “Destaco que este é o primeiro Plano neste sentido feito pelo Estado. Mas não é um momento de comemoração, pois acredito que isso já devesse ter sido feito há bastante tempo. Por outro lado, é um momento de mudança dentro da divisão, dentro do departamento de gestão de recursos hídricos e saneamento”, avalia a gestora pública.

Entre outros resultados, observa-se que 87% da população gaúcha está servida de água potável e as demais são atendidas por soluções alternativas individuais ou coletivas. Entretanto, em apenas 65 municípios há prestação formalizada dos serviços em localidades fora da sede (áreas rurais e distritos urbanos), somente 65% da água produzida é mensurada antes de ser distribuída e 62% das soluções alternativas não possuem quaisquer dispositivos de tratamento.

Segundo o procurador do Estado setorial Sema, Juliano Heinen, a criação e a execução de estratégias comunitárias realizadas a partir deste estudo impactam diretamente no bem-estar dos cidadãos e da economia local. “É possível mudar a vida das pessoas e fazer a diferença em nosso pequeno ou grande espectro que é o departamento de recursos hídricos. Este Plano contém informações, ações e ferramentas para a concretização do saneamento básico. Há estudos mostrando que cada dólar investido em saneamento aumenta o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e diminui o custo em saúde pública”, destaca o jurista.

Na questão dos resíduos sólidos, o assessor técnico da Sema, Luiz Henrique Nascimento, comemora o fato de que 95% da população urbana está atendida por coleta de resíduos. Apesar disso, o especialista lembra que apenas 45% da área rural do Estado é contemplada por este serviço. “Se, por um lado, somos o único Estado que extinguiu totalmente os lixões a céu aberto, precisamos avançar muito ainda no aproveitamento do material reciclado. Além da coleta, temos que aprimorar também a articulação com as indústrias que trabalham com economia circular. Este é o grande gargalo para se resolver, mas já está identificado no Plano”, detalha.

Ao acompanhar a audiência, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, Ivo Lessa, acredita que o projeto é de extrema importância na medida em que mostra a realidade da situação hídrica no RS: “Assim, fica mais viável o trabalho de melhoria na qualidade das nossas águas. Tendo conhecimento da realidade podemos cobrar de forma mais efetiva as ações que precisam ser tomadas”.