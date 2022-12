Sine Municipal tem 1.004 vagas de emprego cadastradas nesta semana

A semana começa com 1.004 vagas disponíveis no Sine Municipal. Segundo informações do site da prefeitura, i setor em destaque é o de serviços. Estão abertas 72 vagas para vendedor porta a porta e 42 auxiliar de linha de produção. Para trabalhos temporários, são 86 oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais.

Na área de construção civil, as principais oportunidades são para pedreiro, com 46 vagas, e carpinteiro, com 30 (confira abaixo a relação completa).

Interessados podem se cadastrar na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem interrupção nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa. Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil.

Vagas temporárias

Atendente de lojas - 7

Auxiliar de cozinha - 35

Auxiliar de limpeza - 44

Vagas para Pessoas com Deficiência

Auxiliar de lavanderia - 9

Auxiliar de limpeza - 2

Auxiliar de logística - 1

Vagas gerais

Açougueiro - 7

Administrador de marketing - 1

Agente de segurança - 6

Agente vistor - 2

Ajudante de açougueiro (comércio) - 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 6

Ajudante de cozinha - 4

Ajudante de eletricista - 7

Ajudante de motorista - 8

Ajudante de obras - 4

Ajudante de padeiro - 1

Ajudante de serralheiro - 1

Almoxarife - 1

Analista de pcp (programação e controle da produção) - 1

Analista de recursos humanos - 1

Analista fiscal (economista) - 2

Armador de estrutura de concreto armado - 1

Assistente administrativo - 1

Assistente de contadoria fiscal - 1

Assistente de vendas - 4

Atendente de bar - 4

Atendente de lanchonete - 7

Atendente de lojas - 1

Atendente de padaria - 3

Auxiliar administrativo - 7

Auxiliar contábil - 2

Auxiliar de almoxarifado - 4

Auxiliar de armazenamento - 7

Auxiliar de confeitaria - 1

Auxiliar de costura - 1

Auxiliar de cozinha - 13

Auxiliar de escritório - 3

Auxiliar de estoque - 3

Auxiliar de faturamento - 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes - 2

Auxiliar de limpeza - 26

Auxiliar de linha de produção - 42

Auxiliar de logística - 15

Auxiliar de manutenção de edificações - 2

Auxiliar de manutenção de linha férrea - 3

Auxiliar de manutenção predial - 4

Auxiliar de pedreiro - 2

Auxiliar de pessoal - 1

Auxiliar de pizzaiolo - 5

Auxiliar de segurança - 7

Auxiliar de serviços gerais - na confecção de roupas - 1

Auxiliar de sushiman - 2

Auxiliar de veterinário - 2

Auxiliar financeiro - 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado - 2

Azulejista - 3

Babá - 7

Balanceador - 1

Borracheiro - 2

Caçambeiro - 2

Caixa (supermercado) - 15

Caldeireiro montador - 2

Caldeirista - 1

Carpinteiro - 30

Carpinteiro de fôrmas para concreto - 10

Caseiro - 4

Chanfrador de calçados - 3

Chapeador - 1

Chapeador de automóveis - 1

Chapeador de veículos - 1

Chapista de lanchonete - 2

Chefe de serviço de limpeza - 1

Cobrador pracista - 1

Comprador - 1

Conferente de carga e descarga - 3

Conferente de logística - 2

Consultor administrativo - 1

Consultor de vendas - 2

Copeiro - 1

Cortador de roupas - 1

Costureira em geral - 3

Cozinheiro de restaurante - 2

Cozinheiro geral - 20

Cozinheiro industrial - 1

Desenhista projetista de construção civil - 2

Eletricista - 9

Eletricista auxiliar - 2

Eletricista de manutenção de linhas elétricas - 1

Eletrotécnico - 2

Empregado doméstico nos serviços gerais - 3

Empregado doméstico arrumador - 1

Empregado doméstico faxineiro - 1

Empregado doméstico diarista - 1

Encarregado de açougue - 1

Encarregado de obras - 2

Engenheiro civil - 2

Engenheiro civil vaga de estágio - 1

Estirador de couros e peles (preparação) - 2

Ferreiro - 26

Fiscal de loja - 10

Fiscal de tráfego - 3

Fonoaudiólogo geral - 2

Funileiro montador - 2

Garçom - 8

Gasista - 2

Gerente de restaurante - 1

Gerente financeiro - 1

Gesseiro - 1

Inspetor de qualidade - 1

Instalador de painéis - 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança - 1

Instalador de som e acessórios de veículos - 1

Instalador hidráulico - 6

Jardineiro - 6

Lavador de veículos - 5

Manobrista - 4

Marceneiro - 1

Mecânico de auto em geral - 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado - 1

Mecânico de manutenção de automóveis - 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares - 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 2

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) - 1

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 1

Mestre de obras - 4

Mestre doceiro - 1

Monitor de teleatendimento - 20

Monitor interno de alarmes - 2

Montador de estruturas metálicas - 5

Montador de paletes - 2

Montador de pneus - 1

Motorista carreteiro - 3

Motorista de caminhão - 18

Motorista de caminhão leve - 12

Motorista de caminhão-basculante - 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 1

Oficial de manutenção - 1

Oficial de manutenção civil - 1

Oficial de manutenção predial - 10

Operador de acabamento (indústria gráfica) - 2

Operador de caixa - 12

Operador de compactadora de solos - 1

Operador de escavadeira - 3

Operador de impressora ofsete - 2

Operador de jato de granalha - 1

Operador de máquina de terraplenagem - 1

Operador de máquinas fixas, em geral - 3

Operador de motosserra - 5

Operador de prensa - 1

Operador de retro-escavadeira - 1

Operador de telemarketing ativo - 30

Operador de telemarketing ativo e receptivo - 1

Operador especializado de extrusora - 1

Operador gráfico de corte e vinco na impressão - 2

Orientador de tráfego para estacionamento - 5

Padeiro - 1

Pedreiro - 46

Pintor de alvenaria - 1

Pintor de automóveis - 2

Pintor de obras - 14

Pintor industrial - 2

Pizzaiolo - 4

Porteiro - 14

Promotor de vendas - 10

Rasteleiro de asfalto - 2

Recepcionista atendente - 3

Repositor - em supermercados - 1

Repositor de mercadorias - 3

Saladeiro - 1

Serralheiro - 6

Servente de obras - 22

Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) - 1

Soldador - 8

Supervisor de logística - 2

Supervisor de materiais em almoxarifado - 1

Técnico de contabilidade - 1

Técnico de edificações - 3

Técnico de manutenção industrial - 1

Técnico de operação eletrotécnica - 1

Técnico de refrigeração (instalação) - 1

Técnico em eletromecânica - 1

Técnico em mecatrônica - automação da manufatura - 1

Técnico em nutrição e dietética - 2

Técnico em segurança do trabalho - 4

Técnico mecânico - 2

Técnico mecânico em ar condicionado - 1

Técnico mecânico (máquinas) - 1

Torneiro mecânico - 2

Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles - 3

Vendedor de comércio varejista - 3

Vendedor interno - 28

Vendedor porta a porta - 72

Vendedor pracista - 3

Zelador - 1