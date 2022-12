Ibovespa tem avanço de 2,70% na semana

Após ter acumulado perda de 3,06% em novembro, o Ibovespa registrou, na semana de transição para dezembro, ganho de 2,70% no intervalo das últimas cinco sessões. Na sexta-feira, cedeu parte da força perto do fechamento, ao encerrar em alta de 0,90%, aos 111.923,93 pontos. O giro financeiro foi de

R$ 26,8 bilhões.

O Ibovespa se manteve desgarrado do sinal negativo, ao fim misto em Nova York, onde as três referências mostraram variação entre -0,18% (Nasdaq) e 0,10% (Dow Jones) no fechamento do dia, refletindo ainda a forte leitura sobre o mercado de trabalho americano em novembro, no momento em que o Federal Reserve vinha sinalizando a chance de um aumento de juros mais ameno, de meio ponto percentual, para a reunião de política monetária de dezembro.

Na B3, a grande maioria das ações que compõem o Ibovespa operaram em alta, com destaque, no encerramento, para Natura ( 10,15%), Locaweb ( 6,66%) e Hapvida ( 6,52%). As ações e os setores de maior liquidez também tiveram boa performance na sessão, embora moderada na Petrobras (ON 1,30%, PN 1,25%) em direção ao fim da sessão, com as ações da empresa acumulando ganhos de 7,78% (ON) e de 8,59% (PN) na semana. Vale ON subiu hoje 0,72% e avançou 7,29% no mesmo período. Entre os grandes bancos, o dia também foi majoritariamente positivo, com BB (ON 2,24%) à frente - à exceção de Bradesco (ON -0,30%, PN -0,07%) no fechamento. Do lado negativo do Ibovespa, destaque para Eletrobras (ON -4,58%), Suzano (-3,37%) e Pão de Açúcar (-2,18%).

No começo da tarde, o mercado tomou nota da entrevista do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, em que evitou responder sobre o papel que o ex-ministro Fernando Haddad (PT), nome mais cotado para a Fazenda, poderá exercer no governo. "Se eu responder o que você quer, você já vai saber o que eu penso, então eu não vou responder", disse Lula. Ele observou também que a diplomação como presidente eleito será realizada no dia 12 de dezembro, e que só então começará a definir ministérios. O presidente eleito disse também estar "convencido" de que o Congresso irá aprovar a PEC da Transição, que busca a manutenção do pagamento do Bolsa Família em R$ 600 e abrir espaço no orçamento para demandas em outras áreas.

Após uma sequência de quatro pregões de queda firme, período em que acumulou desvalorização de 3,94%, o dólar subiu na sessão de sexta-feira, e voltou a fechar acima da barreira dos R$ 5,20, com ajustes de posições e realização de lucros em sessão de liquidez reduzida por conta do jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Qatar.

A alta do dólar no mercado doméstico se deu em sintonia com a tendência de valorização da moeda americana em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Após uma manhã volátil, que chegou a recuar e registrou mínima a R$ 5,1634, em meio a relatos de entrada de exportadores e de fluxo financeiro para a Bolsa, o dólar se firmou em alta ao longo da tarde. A máxima da sessão, a R$ 5,2409 ( 0,84%), se deu em meio à fala de Lula e ao pico da valorização do dólar frente a pares do real, como o peso mexicano.

No fim do dia, a divisa era negociada a R$ 5,2150, em alta de 0,32%. Com quatro pregões de baixa firme e o suspiro de hoje, o dólar encerra a semana com desvalorização de 3,61%. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 encerrou a sessão regular em 13,825% e a estendida em 13,820%, de 13,981% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2025 caiu de 13,13% para 12,90% (regular e estendida). O DI para janeiro de 2027 encerrou em 12,49% (regular) e 12,46% (estendida), de 12,75%. Na semana, devolveram, nesta ordem, 65, 100 e 114 pontos-base, com relação à sexta-feira passada.