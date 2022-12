Reforma tributária é essencial ao crescimento, dizem especialistas

O Brasil ocupa a 184ª pior posição no sistema tributário do mundo. A maioria das pessoas acha que paga muito imposto. De fato, cerca de 74% dos impostos arrecadados no Brasil são provenientes da tributação sobre o consumo das famílias brasileiras, o que acaba pesando no bolso. Esse é um percentual bem superior ao praticado pelo Fisco de países economicamente mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde apenas 46% dos impostos recaem sobre os produtos.

O restante é composto por tributação em cima da renda e do patrimônio, de forma que os americanos mais ricos pagam mais, e os mais pobres, menos. Para o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly e ex-relator da PEC 110/2019, da reforma tributária, e para o presidente do Instituto Justiça Fiscal e auditor, Dão dos Santos, esse excesso de taxação nas massas brasileiras e a falta de impostos nas camadas mais altas fazem com que o País viva uma realidade de desigualdade social e de sonegação crônica que impedem o crescimento real da economia.

A explanação e os dados sobre o tema foram apresentados nesta quinta-feira (1º), no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no evento “Debate Sonegado: as reformas e os seus impactos na sociedade”, promovido pelo Afocefe, sindicato dos técnicos tributários do RS e pela Secretaria Estadual da Fazenda. A ideia do evento, conforme o presidente do sindicato, Alexandre Rodrigues, é promover educação fiscal ao público. “Temos um projeto de mostrar como realmente funciona a tributação no nosso País para que possamos ter uma reforma mais justa, que não sobrecarregue os mais pobres. Nosso intuito é que, no futuro, as escolas possam debater esse assunto com os futuros cidadãos, pois hoje a narrativa é muito controlada por quem se beneficia deste sistema desigual”, resumiu Rodrigues.

Durante o debate, o ex-deputado Hauly – que também foi secretário da Fazenda no Paraná e está atuante no debate da reforma tributária desde 1991 – fez questão de dizer que o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva precisa priorizar a reforma no primeiro ano de governo. “Caso contrário, iremos cometer mais uma vez o mesmo erro que impede o desenvolvimento”, afirmou. O ex-relator da PEC da Reforma explicou também que somente uma revisão profunda sobre a tributação atual pode garantir o que está previsto na Constituição Brasileira de 1988, que é uma carta cidadã que visa um Estado de bem-estar social. “Temos que emparedar a sonegação. 10% do PIB brasileiro fica retido nas mãos de empresas.” Sobre isso, o auditor Santos complementou que “sem essa reforma, não temos como erradicar a pobreza, não temos como investir em tecnologia e indústria. Seremos para sempre exportadores de matéria-prima bruta".

A PEC 110/2019 está pronta para ser discutida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e no plenário do congresso e, segundo Hauly, está "bem amadurecida". Entre as principais mudanças, sugere que os impostos no Brasil sejam progressivos e feitos de forma automática pelo Estado, sem a necessidade de declaração das empresas e pessoas físicas. Ela visa corrigir distorções unificando impostos como ICMS e ISS, por exemplo, em um imposto único, o IVA, cobrando taxas de lucros e dividendos do Capital e aumentando a tributação sobre patrimônio e renda dos mais ricos. “Se isso ocorrer, multiplicaremos os benefícios dos programas sociais por 10. Não precisaríamos hoje estar falando em teto de gastos, porque arrecadaríamos muito mais de quem pode pagar”, comentou.