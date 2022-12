Exportações, saldo comercial e corrente de comércio são recorde para novembro

Agência Estado

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, afirmou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, que os resultados de novembro para o superávit comercial (US$ 6,675 bilhões), para as exportações (US$ 28,164 bilhões) e a corrente de comércio (US$ 49,653 bilhões) são recorde para o mês.