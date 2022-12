Seis a cada 10 bares e restaurantes gaúchos não ajustaram cardápio conforme inflação

Os frequentadores de bares e restaurantes ainda não sentem na totalidade o impacto da inflação nos preços dos produtos consumidos nos estabelecimentos. O motivo é o temor que os empresários do setor têm de espantar parte da clientela ao reajustar os valores dos cardápios. Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela que 6 em cada 10 estabelecimentos gaúchos não conseguem reajustar os preços segundo a inflação nos últimos 12 meses. Neste período, mesmo com a alta dos preços, 26% dos locais não aumentaram os valores do cardápio. O presidente da Abrasel no RS, João Melo, avalia que a insegurança impede os estabelecimentos de repassarem os preços aos clientes. "Estamos em um momento de muitas incertezas econômicas. É sempre muito complicado reajustar o cardápio devido ao medo de perder clientes", explica. O levantamento mostra que 47% dos bares e restaurantes trabalharam com lucro. O índice de estabelecimentos com prejuízo ficou em 19%, e 31% conseguiram atingir o equilíbrio nas contas. "A expectativa é aproveitar a reta final de 2022 para consolidar a recuperação. No entanto, não sabemos se vai se prolongar esse período de crescimento e faturamento", define o presidente. Entre as possibilidades para aumentar as vendas no fim de ano, a Copa do Mundo surge como alternativa. A Abrasel indica que um terço dos estabelecimentos irão exibir os jogos e 26% terão algum tipo de ambientação com o tema. A pesquisa revela também que metade dos locais não vão fazer nada relacionado ao torneio de futebol. Outros dados da pesquisa 63% dos bares e restaurantes ainda não conseguem reajustar o cardápio conforme a inflação. Destes, 37% fizeram aumentos abaixo da média nos últimos 12 meses e 26% não aumentaram os preços. Outros 28% só fizeram reajustes para acompanhar a inflação e 9% conseguiram ajustar acima da média do período.

57% das empresas que estão no Simples Nacional têm a perspectiva de se desenquadrar do regime fiscal diferenciado se os limites não forem aumentados conforme a proposta que tramita na Câmara. Outros 43% disseram que não seriam afetados pela mudança. Do total pesquisado, 86% das empresas hoje se encontram no Simples.

35% das empresas que estão no Simples Nacional está em atraso com o pagamento de parcelas do total de empresas no regime fiscal. 50% disseram ter feito adesão ao Relp, programa de reescalonamento de débitos.