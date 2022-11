Transição avalia fatiar pasta da Economia em três

O integrante da equipe de transição do governo Lula na área econômica, Nelson Barbosa, informou nesta quarta-feira (30) que está em estudo a possibilidade de desmembramento do atual Ministério da Economia em três pastas: do Planejamento, da Economia e da Indústria e Comércio Exterior. Barbosa confirmou que o organograma estudado prevê essa divisão. “A porta para o nome está em aberto, pode ser Economia, Fazenda ou Finanças. Por uma questão de economia de gastos, estamos sugerindo manter o nome Economia", afirmou. "Discutimos o organograma do ministério, pontos de atenção levantados junto ao governo eleito em reuniões técnicas, coisas que precisam ser decididas em dezembro ou no começo de janeiro. As recomendações mais qualitativas de política econômica - inclusive sobre o novo arcabouço fiscal - serão feitas no relatório final, cujo prazo é 12 de dezembro", completou.

O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento do governo Dilma Rousseff disse também Fernando Haddad - principal nome cotado para assumir a pasta em janeiro - é "um dos melhores quadros políticos do PT e do Brasil". "Ele foi um ótimo ministro da Educação, foi um bom prefeito de São Paulo, foi o candidato a presidente quando o presidente Lula não pôde ser, fez uma ótima campanha em São Paulo. Nós estamos fazendo uma proposta de ministério para que o ministro escolhido possa trabalhar", afirmou, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.

Barbosa minimizou as resistências do mercado ao nome de Haddad para a Fazenda. "O mercado flutua, vai e volta. Eu acho que (isso melhora) à medida em que o discurso e as propostas começarem a serem definidas mais objetivamente, o que também depende do Congresso. A tramitação da PEC deve diminuir a maior parte desses ruídos sobre valores", respondeu.

A reação ruim do mercado financeiro à fala de Haddad no evento organizado pela Febraban na semana passada não tirou o petista do páreo. Pelo contrário, criou entre interlocutores de Lula a sensação de que qualquer sinal contrário ao fortalecimento de Haddad na área mostraria um recuo do presidente eleito à Faria Lima. Lula não abre mão de um ministro de sua plena confiança e comprometido com o combate à pobreza.

Integrantes do mercado financeiro dizem preferir Haddad no Planejamento e um economista liberal, como Pérsio Arida, na Fazenda. O sinal de Arida de que não pretende assumir um ministério, no entanto, mexeu no tabuleiro. Nesse cenário, os nomes dos petistas Rui Costa e Alexandre Padilha voltaram a circular entre economistas como opções de nomes do PT mais palatáveis ao mercado.

Padilha tem bom trânsito com atores econômicos, mas o entorno de Lula aponta que ele pode ser escalado para assumir uma pasta que lidere as articulações políticas. Há quem defenda a Lula, inclusive, que seria mais urgente indicar o ministro responsável pela articulação do que o da Fazenda. O governador da Bahia, Rui Costa, deixará o cargo em dezembro e sua presença em Brasília no ano que vem é dada como certa. Ele é um dos nomes cotados para a Casa Civil.

Circulam ainda como possíveis integrantes da formação econômica o economista André Lara Resende, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes. Trabuco esteve com Lula no início do mês, na festa de aniversário do vice eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Josué é cotado para assumir o novo Ministério da Indústria, mas também tem nome citado para a Fazenda. Ele é filho de José Alencar, que foi vice de Lula nos dois primeiros mandatos do petista. Para assumir o Ministério da Indústria também concorre Jackson Schneider, executivo da Embraer.