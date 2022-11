Altos de Pinto Bandeira obtém DO para espumantes

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Projeto iniciado em 2012, a Denominação de Origem para Espumantes (DO) elaborados nos Altos de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, consolidou-se, de forma efetiva, na terça-feira (29). Trata-se da segunda DO do Brasil e a primeira para espumantes no Hemisfério Sul. O reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira (Asprovinho) foi comunicado ao mercado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O Brasil já tem a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos.

A DO Altos de Pinto Bandeira poderá ser exibida nos rótulos de espumantes naturais pelas vinícolas Aurora, Don Giovanni, Geisse e Valmarino. Para ter direito ao uso do selo, as marcas precisam cumprir regras rigorosas de controle, desde o cultivo das uvas até o engarrafamento. As variedades autorizadas para uso são Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, que precisam, além do cultivo na área geográfica delimitada, serem conduzidas pelo método espaldeira.

Também existem outros requisitos para serem cumpridos. Dentre eles, elaboração pelo método tradicional (segunda fermentação na garrafa), prensagem exclusivamente com uvas não desengaçadas, tempo mínimo superior a 12 meses para o período que vai da tirage (colocação do licor de tiragem) até o dégorgement (eliminação dos sedimentos de leveduras - líes, depositados no bico da garrafa), apresentar padrões físico-químicos específicos e ter a tipicidade comprovada por degustação dos espumantes finos realizada às cegas.

Mesmo seguindo todo o protocolo, é necessário submeter os produtos a análises laboratoriais e sensoriais, com gestão do Conselho Regulador da DO. Somente depois é que o produto está apto a receber o rótulo com o selo e seguir para a mesa do consumidor. Os primeiros espumantes com a DO Altos de Pinto Bandeira devem chegar ao mercado a partir do ano que vem.

Para o presidente da Asprovinho, Daniel Geisse, a notícia foi recebida com muita comemoração. “Formalizar o que estamos desenvolvendo há muitas safras é brindar a persistência de todos os envolvidos, unidos num único propósito. Agora, podemos trabalhar na consolidação do posicionamento da marca no cenário nacional e no mundo do vinho”, destaca.

Para Jorge Tonietto, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho que coordenou o projeto, a DO Altos de Pinto Bandeira possui equivalência estrutural e apropria um alto nível qualitativo, como o existente em selos similares de espumantes do Champagne da França ou Franciacorta da Itália. Segundo ele, representa um nível organizacional ímpar para o Brasil, um avanço que vai continuar inspirando novas iniciativas.

A DO dos Altos de Pinto Bandeira abrange 65 km² de área contínua, sendo 76,6% no município de Pinto Bandeira, 19% em Farroupilha e 4,4% em Bento Gonçalves. A altitude média da região é de 632 metros, com terrenos de relevo ondulado até montanhoso. As temperaturas são mais amenas, enquanto a exposição solar é favorecida pela localização na margem esquerda do Vale do Rio das Antas e pela boa circulação horizontal do ar no alto de um dos patamares do Planalto Basáltico da Serra Gaúcha. Este conjunto de características influencia na escolha de técnicas de cultivo e manejo dos vinhedos, interferindo diretamente na qualidade do vinho elaborado.

A conquista foi possível pela parceria firmada com a Embrapa Uva e Vinho, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sebrae Nacional, Sicredi Serrana e Poder Público de Pinto Bandeira. A região detinha desde 2010 o selo de Indicação de Procedência (IP) Pinto Bandeira, que agora será restrita apenas aos vinhos finos tranquilos.