Diretor de Operações do JC recebe homenagem da Federasul

Cláudio Isaias e Maria Welter

O diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, foi homenageado nesta quarta-feira (30) durante o Tá na Mesa da Federasul. O presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, entregou uma placa a Tumelero na solenidade especial em homenagem a todos os parceiros da federação em 2022.

Além de Tumelero, mais 39 personalidades foram agraciadas com a distinção da entidade. O presidente da Federasul ainda agradeceu a parceria de todas as empresas e entidades ao longo de sua gestão.

"O Jornal do Comércio agradece a homenagem e a parceria da Federasul ao longo da última gestão. O serviço que a entidade presta é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social no Rio Grande do Sul e, para nós, é uma honra estarmos atrelados a esses propósitos", disse Tumelero.

Cardoso também anunciou que a federação tem um novo presidente eleito: Rodrigo Sousa Costa, atual vice-presidente de Integração. Costa foi eleito por aclamação nesta quarta, durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) em votação híbrida, em que mais de 150 entidades participaram.

No próximo dia 16, o novo presidente assina o termo de posse. O mandato mandato de dois anos de Costa inicia em 1º de janeiro, com uma renovação de diretoria equivalente a 40%, sendo composta por mais de 30% de lideranças femininas. A posse festiva será no dia 7 de março.

Rodrigo Sousa Costa é natural de Pelotas, engenheiro agrônomo e advogado pela UFPel, pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV, produtor rural, ex-presidente do Sindicato Rural de Pedro Osório, presidente da Associação Rural de Pelotas, coordenador do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pelotas, Coordenador da Aliança Pelotas e vice-presidente de Integração da FEDERASUL por dois mandatos.

Lista de agraciados pela Federasul

Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações do Jornal do Comércio

José Galló, presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner

Wagner Lenhart, diretor do Banrisul

Gustavo da Rosa, superintendente estadual do Banco do Brasil

Jeanette Lontra, presidente do Badesul

Fabiano Machado, gerente de relações governamentais e institucionais da BAT

Clóvis Grunhlke, diretor da Beira Rio

Vick Martinez, executiva de Relações Institucionais da Braskem

André Chemale, superintendente de Planejamento e sustentabilidade do BRDE

Fabiano Zouvi, Sócio da BSPZ Law

Casa de Alesa

Sofia Pantaleão, coordenadora de marketing do CIEE-RS

Sidney Costa, diretor-presidente do Correio do Povo

Roberto Barbuti, diretor presidente da Corsan

CREA-RS

Jonatas Abbott, sócio presidente da Dinamize

Gustavo Polese, diretor jurídico da Empresas Randon

Grupo Ferrarin

Vânia Rohsig, superintendente assistencial e de educação do Hospital Moinhos de Vento

Cesar Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Riogrande Seguros e Previdência

Rodrigo Borges, diretor regional da IBM

Ingram

Aldo Macri, diretor de área de clientes e mercados da KPMG

Dirceu Bayer, presidente da Languiru

Neugebauer

Jeferson Torres, diretor geral da Rádio Guaíba

Oziris Maris, jornalista âncora da Rede Bandeirantes

Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa

Record

André Godoy, diretor presidente do Sebrae-RS

Selettus

Leandro Giandri, diretor executivo do Sicredi

Dangelo Dalla Rosa, gerente comercial do Sicoob

Gilson Becker, vice-presidente da Sulpetro

Eduardo Citolin, sócio da Terra Machado e Citolin Advogados

Paulo Barcellos, presidente da Unicred

Silvio Peter, assessor da presidência da Unimed Federação

Rafael Ramos, diretor da VH Audiovisuais

Alexandre Vieira, diretor da VS Data

Wilson Sons