Troféu é entregue aos ganhadores do Prêmio Líderes & Vencedores

Tradicional reconhecimento concedido a lideranças, empresas e projetos que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Prêmio Líderes & Vencedores agraciou na noite de ontem os seis ganhadores entre 18 finalistas nas cinco categorias avaliadas. Em cerimônia realizada no Theatro São Pedro, na Capital, o Troféu Magis foi entregue aos vitoriosos.

A deputada estadual Zilá Breitenbach, de Três de Maio, recebeu a distinção de “Mérito Político” pelo seu trabalho de impacto social. Nos negócios, o Instituto Hélice, de Bento Gonçalves. ficou com o primeiro lugar como “Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa” e Grupo Pampa, de Porto Alegre, como “Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa”.

O “Destaque Comunitário” sagrou a Coordenação de Voluntários da Casa Menino Jesus de Praga, de Porto Alegre pela sua atuação em com o público PCD em situação de vulnerabilidade. O médico e escritor Gilberto Schwartsmann, de Porto Alegre, venceu na categoria “Expressão Cultural”, e Escola Municipal de Educação Básica Prof. Adolfina J.M. Diefenthäler, de Novo Hamburgo, destacou-se como “Referência Educacional”.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, esta honraria valoriza “pessoas e entidades que são exemplos de dedicação e de comprometimento com o Rio Grande e que merecem o reconhecimento da sociedade gaúcha”. Ao reforçar a parceria de quase três décadas com a Federasul, gestor público desejou “vida longa a essa premiação, vida longa às lideranças que contribuem com o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado".

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, destaca que a premiação, que ocorre desde 1995, "é a forma pela qual prestamos um justo reconhecimento a quem faz a diferença, a quem gera emprego e renda, a quem gera oportunidades, a quem transforma realidades em nosso Estado. Pessoas que, com sua determinação e talento, lideram iniciativas que constroem um Rio Grande melhor para todos os gaúchos”.

A Comissão Indicadora, formada por jornalistas do estado e filiadas da Federasul, sugeriu 220 cases que foram julgados por seis comissões, compostas por personalidades e pessoa de referência nas respectivas áreas. A KPMG foi a responsável pela auditoria da premiação.