Exterior pode favorecer real na abertura em dia de fechamento de Ptax

O dólar abriu em queda nesta quarta-feira (30), dando sequência ao bom humor visto na véspera, quando houve alta para as moedas emergentes com melhora nos termos de troca e menor busca por hedge, dado que as condições externas se mantinham desde mais cedo. Do ponto de vista local, o andamento das negociações com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que possa levar a uma desidratação dos valores extrateto também vai reduzindo tensão. Hoje, último dia do mês, a sessão sofre impacto técnico nas oscilações em razão da formação da Ptax.

Às 9h07, o dólar à vista recuava 0,51%, cotado a R$ 5,2605 enquanto no futuro para janeiro caía 0,40%, a R$ 5,2865.

No exterior, permeia um otimismo sobre a flexibilização da política covid zero na China, principalmente após dados recentes (PMI) reforçarem que a economia do país está em processo de intensa desaceleração. Ao mesmo tempo dados mostraram enfraquecimento da inflação na zona do euro, o que ajuda o movimento positivo dos ativos. Por volta das 9h, o índice DXY (que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes) recuava 0,27%, a 106,533 pontos.

Os investidores ficam atentos às palavras do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell que fala hoje à tarde (15h30) em evento e aos dados do Livro Bege, que o Fed divulga às 16h. Agora pela manhã o relatório de criação de empregos (ADP) de novembro também é destaque.

Do ponto de vista local, foram marcadas reuniões na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para discutir a PEC da Transição para a próxima semana, mas movimentações no Congresso ficam no radar. Quanto ao esperado anúncio da equipe econômica, de acordo com a LCA Consultores, Lula deve anunciar ministros após sua diplomação, prevista para 12/12.

Segundo o Estadão/Broadcast apurou, a despeito dos sinais que indicam Fernando Haddad para comandar a equipe econômica no futuro governo, petistas ainda trabalham nos bastidores com outros arranjos para o trio de ministérios da área que será formado a partir de 2023. A transição deve apresentar hoje relatório que confirma a intenção de recriar os ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Ainda, circulam como possíveis integrantes da formação econômica o economista André Lara Resende, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente da Fiesp, Josué Gomes.

Em tempo: na agenda, o Banco Central divulga o fluxo cambial para a semana até 25 de novembro, às 14h30.