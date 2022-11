Bolsas fecham em alta (exceto Tóquio) com relaxamento da covid-zero na China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (30). Investidores por lá seguem otimistas com o relaxamento de restrições relacionadas à política de covid-zero da China, após protestos eclodirem em diversas metrópoles do país. Desde então, Pequim reduziu a rigidez de algumas medidas e tem tentado reprimir as reivindicações populares. Os mercados acompanharam ainda PMIs oficiais chineses, que indicaram contração da atividade do gigante asiático.