Ibovespa sobe quase 2% com commodities

O Ibovespa chegou a recuperar o nível de 112 mil pontos no melhor momento da sessão, na tarde de ontem, acima do nível de fechamento da última quinta-feira, quando cedeu 2,75% para a faixa dos 111,8 mil pontos. Ao fim, descolada do sinal de Nova York, onde as perdas chegaram a 0,59% (Nasdaq) no encerramento, a referência da B3 mostrava alta de 1,96%, aos 110.909,61 pontos, entre mínima de 108.783,98, da abertura, e máxima de 112.187,11 pontos. O giro financeiro foi a R$ 27,7 bilhões, após ter se mantido enfraquecido desde o fim da semana passada, com o feriado em Nova York.

Destaque para o desempenho das ações de commodities, em especial Vale (ON 3,86%) e Petrobras (ON 4,30%, PN 4,19%), impulsionadas pela expectativa de flexibilização da política de Covid-zero na China, cujo rigor deflagrou uma onda de protestos da população. "Depois de muito barulho nos últimos dias, toda essa pressão popular acaba prevalecendo um pouco sobre certo ceticismo com relação à China. Não vai ser suave e fácil, mas parece que se está caminhando para uma reabertura controlada", diz Naio Ino, gestor de renda variável da Western Asset, destacando o efeito sobre as ações de matérias primas.

Assim, além das commodities, outros setores de peso na B3, como o financeiro, avançaram, com destaque entre os grandes bancos para Bradesco ON ( 1,60%). Na ponta do Ibovespa, CSN ( 8,47%), Banco Pan ( 8,21%), CSN Mineração ( 7,61%), Pão de Açúcar ( 7,33%) e Qualicorp ( 6,14%). No lado oposto, Embraer (-3,64%), Azul (-3,19%), Klabin (-3,10%), Suzano (-2,97%) e Copel (-1,60%).

O mercado continua a acompanhar de perto as discussões em torno da PEC da Transição e os trabalhos da equipe de transição, que precede a formação do futuro governo. Ontem, o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), protocolou a PEC, retirando o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. O impacto fiscal em 2023 é de até R$ 198 bilhões. A expectativa era de que a proposta seria aprovada ainda nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). E que este montante seja reduzido para a faixa dos R$ 150 bilhões, com prazo reduzido a dois anos.

"O desarme do estresse fiscal, que se reflete de forma mais imediata e direta na curva de juros, dependerá fundamentalmente do desenho da PEC que vier a ser aprovada, com relação, em especial, aos prazos e valores extrateto. Os que se colocam contra a PEC têm defendido prazo de apenas um ano, com volume além do teto limitado a R$ 80 bilhões. Seria algo muito positivo do ponto de vista do mercado, mas improvável que aconteça. Por outro lado, o pior cenário é o que envolve prazo de 4 anos e R$ 200 bilhões fora do teto. O mais provável é que se chegue a um meio de caminho", diz Ino, da Western Asset.

O dólar emendou o segundo pregão consecutivo de queda firme. No fim da sessão, a moeda recuava 1,46%, cotada a R$ 5,2876 - menor valor de fechamento desde o último dia 9. A valorização em novembro, que chegou a superar 4,5%, agora é de 2,36%. No exterior, o índice DXY operou em leve alta a maior parte do dia, com máxima aos 106,881 pontos. A moeda americana caiu em relação à ampla maioria de divisas emergentes.