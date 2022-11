Agências FGTAS/Sine oferecem quase 9 mil vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

As agências FGTAS/Sine oferecem 8.953 oportunidades de trabalho no Rio Grande do Sul neste início de semana. Desse total, 6.742 são efetivas e 2.211, temporárias. Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, nas agências ou por meio do aplicativo Sine Fácil.

As ocupações com os maiores números de vagas permanentes são: alimentador de linha de produção (909), motorista de caminhão (347), vendedor de comércio varejista (311), atendente de lojas e mercados (257), operador de telemarketing receptivo (252) e operador de caixa (219). Cerca de 35% dos postos de trabalho oferecem de dois a três salários-mínimos e 30,87%, de um e meio a dois mínimos.

Na Capital e Região Metropolitana, há 2.833 vagas disponíveis. As funções com as maiores quantidades de vagas abertas são: entrevistador censitário de pesquisa (443), operador de telemarketing receptivo (251), atendente de lojas e mercados (133), motorista de caminhão (105) e pedreiro (99).