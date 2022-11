Roberto Bischoff substituirá Roberto Simões na presidência da Braskem em janeiro

A Braskem informou que Roberto Simões deixará o cargo de presidente, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Para o seu lugar, a Novonor, como acionista controladora, indicou Roberto Bischoff. A nomeação do executivo será formalmente submetida à aprovação do Conselho de Administração da petroquímica.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem informa ainda que Roberto Simões também deixará o cargo de membro do Conselho de Administração, permanecendo no exercício de suas funções, inclusive apoiando a transição, até 31 de dezembro de 2022.

A Braskem destaca que durante os três anos de gestão do atual presidente, alcançou Ebitda recorde de R$ 30,3 bilhões em 2021, ampliou a importância da atuação da empresa em Economia Circular, desenvolvendo uma nova visão e estratégia de futuro para o negócio, e atingiu recordes históricos em imagem e reputação da empresa, em segurança de pessoas e processos, em conformidade, além de ter reforçado as práticas de governança, inovação & tecnologia e dos temas de diversidade, equidade e Inclusão.

Roberto Bischoff é atualmente presidente da Ocyan, empresa do setor de Óleo & Gás controlada pela Novonor. O executivo é formado em engenharia mecânica e, segundo a empresa, é um profundo conhecedor do setor petroquímico, tendo atuado na Braskem de 1979 a 2019, em diversos programas de ação, entre eles como líder da Ipiranga Petroquímica na integração com as operações da Braskem; dos negócios de Polietileno e Vinílicos; da implementação do Projeto Etileno XXI; da joint venture com a Idesa no México; dos negócios da companhia na América Latina; e da área de Competitividade e Produtividade.