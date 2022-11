Dólar cai com realização, após abertura em alta de olho no exterior e PEC

O dólar abriu a segunda-feira (28), em alta moderada, alinhada ao sinal predominante ante outras divisas emergentes e ligadas a commodities, mas passou a cair em seguida com uma realização de lucros, após subir 1,89% na sexta-feira, aos R$ 5,4105, acumulando alta semanal de 0,66% e mensal de 4,73%.

Apesar da queda do dólar ante o real, os investidores locais seguem atentos aos desdobramentos dos protestos na China contra lockdowns, em declarações de dirigentes de BCs e nas negociações em torno do texto final da PEC da Transição, que deve ser apresentado ao Congresso nessa semana. Para isso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já está em Brasília para comandar as negociações.

A equipe de Lula discute fixar no texto da PEC o valor exato de gastos extras em 2023 para ampliar o Bolsa Família e recompor o Orçamento. A referência para a cifra é o cálculo de R$ 150 bilhões feito pelo time de transição como indicativo da margem de expansão das despesas para igualar o que deve ser gasto em 2022. O governo eleito quer aprovar a proposta em menos de um mês para adequar o Orçamento de 2023. No Congresso, porém, ainda não há um acordo amplo para aprovar a medida, que depende do voto favorável de 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votação na Câmara e no Senado.

O Boletim Focus traz hoje elevação das projeções para IPCA de 2022 de 5,88% para 5,91% e para 2023, de 5,01% para 5,02%. Para 2024, que está na mira do BC, a estimativa do mercado para IPCA segue 3,50%.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 3,6 pontos em novembro, após queda de 3,8 pontos em outubro, informou mais cedo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice atingiu 92,1 pontos, o pior resultado desde julho de 2020. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI), também recuou: queda de 0,9 ponto porcentual, chegando a 79,8%.

No exterior, o euro sobe ante o dólar, derrubando o índice DXY, após comentários que demonstram uma postura dura de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) no combate à inflação. O presidente do BC da Holanda, Klaas Knot alertou que será necessário se preparar para um "período prolongado" de aperto monetário na Europa, enquanto o chefe do BC da Eslováquia, Peter Kazimir, disse que as altas de juro seguirão apesar dos atuais riscos de recessão, segundo relatos de traders.

O petróleo recuava ao redor de 3% há pouco, mantendo o movimento visto no fim da noite deste domingo na esteira dos protestos contra a política de "covid-zero" na China, que ameaçam reduzir mais a demanda do gigante asiático pela commodity energética. Também no radar, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) realiza reunião em menos de uma semana para decidir novas cotas de produção.

Às 9h36, o dólar à vista caía 0,51%, aos R$ 5,3831. O dólar dezembro recuava 0,49%, aos R$ 5,3860.