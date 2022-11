Focada na diversidade e na inclusão, Gerdau abre programa de estágio no Rio Grande do Sul

A nova edição do G.Start, programa de estágio da Gerdau, está com inscrições abertas e oferece tem 21 oportunidades para universitários de Sapucaia do Sul e Charqueadas. Nesta edição, as vagas são exclusivas para mulheres e pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de dezembro pelo site da empresa.

Há chances voltadas a estudantes dos cursos de Engenharias, Administração, Sistema de Informação, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Ciencias Contábeis, Administração, Economia, TI, Ciência da Computação, Serviço Social, Marketing e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EAD, com previsão de formatura a partir de junho de 2024. O processo seletivo inclui inscrição on-line, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para março de 2023.

O objetivo do programa é desenvolver futuros líderes, capazes de propor soluções simples e ágeis, e que trabalhem de forma colaborativa para responder aos desafios de um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico. A Gerdau oferece aos estudantes contratados pelo programa G.Start bolsa-auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).