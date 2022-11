Semana tem 1,2 mil vagas em concursos com salários de até R$ 20,5 mil

O Jornal do Comércio levantou 18 concursos com inscrições abertas, somando mais de 1,2 mil vagas para o Rio Grande do Sul. A Universidade Federal de Pelotas oferece oportunidades para professores de nível superior, com salários que chegam a R$ 20.530,01.

Um dos destaques da semana é a seleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com postos abertos para cargos de níveis médio, técnico e superior em várias áreas e com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66.

A banca organizadora é a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS), e as provas estão previstas para acontecer em janeiro e fevereiro, a depender do cargo escolhido. Segundo o Coordenador de Carreiras Educacionais do Gran Cursos Online, Carlinhos Costa, não há provas atuais dessa banca, apenas de antes de 2020. Ainda segundo o professor, ela costuma ser uma banca muito direta e objetiva, com questões do tipo “analise as afirmativas” e “complete as lacunas”, sempre com múltipla escolha, de A a E.